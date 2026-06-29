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Cortina, frana sulla SR 48 Falzarego, strada chiusa, riaperta in tarda serata

Nord Est
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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

CORTINA – I Vigili del Fuoco di Belluno sono intervenuti a partire dalle ore 15. 10 circa di oggi lungo la Strada Regionale 48 delle Dolomiti, al chilometro 109,500, nel comune di Cortina d’Ampezzo, Località Fiames, seguito del distacco di una frana che ha occupato la sede stradale.

La squadra del distaccamento di Cortina d’Ampezzo è impegnata nelle operazioni di messa in sicurezza e di esplorazione dello scenario. Non si registrano persone o veicoli coinvolti dall’evento.

La circolazione è attualmente interdetta in entrambi i sensi di marcia, con blocchi attivi a monte e a valle del dissesto, rispettivamente dalla località Pocol e dalla cima del Passo Falzarego. Sul posto è presente la Polizia di Stato per la gestione della viabilità.

La riapertura al traffico, avvenuta in tarda serata, è stata possibile soltanto al termine della valutazione delle condizioni di sicurezza e stabilità del tratto interessato da parte dell’ente proprietario della strada.

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