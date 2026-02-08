De Gregori celebra “Rimmel” l’8 febbraio a Portogruaro

PORTOGRUARO – Nel 2025 Francesco De Gregori ha festeggiato l’anniversario dell’uscita di “Rimmel”, il suo quarto album in studio, pubblicato nel 1975 e divenuto una pietra miliare della musica italiana. Per celebrare questo capolavoro che ha segnato intere generazioni con brani indimenticabili come “Pablo”, “Buonanotte Fiorellino” e la stessa “Rimmel”, frammenti di un puzzle composto da tante piccole storie rimaste impresse nella memoria collettiva, da ottobre 2025 il cantautore romano ha intrapreso un tour dedicato all’album: “RIMMEL 2025 – TEATRI PALASPORT CLUB”.

Nell’ultima parte di questo progetto live, iniziato nei teatri, proseguito nei palasport e giunto ora nei club, il cantautore farà straordinariamente tappa per un concerto esclusivo al Palmariva Live Club di Fossalta di Portogruaro (VE), domenica 8 febbraio alle 21.00. I biglietti per l’evento sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche domenica alla biglietteria del Palmariva Live Club dalle 19.30. Tutte le info e i punti autorizzati su www.azalea.it.

Durante questo tour il pubblico avrà l’opportunità di vivere le emozioni di “Rimmel” e del vasto repertorio del cantautore in contesti diversi, passando dalla magia dei teatri alla potenza dei palazzetti, fino all’atmosfera intima dei club che creano una connessione diretta e spontanea tra musicisti e spettatori. Sul palco Francesco De Gregori, accompagnato da una straordinaria band, riproporrà integralmente il disco del 1975 – da “Pablo” a “Buonanotte Fiorellino”, fino alla leggendaria “Rimmel” – insieme a una selezione di brani del suo repertorio. Un viaggio emozionante nella storia della musica italiana per vivere dal vivo la magia di un capolavoro senza tempo.

Fra i prossimi concerti al Palmariva Live Club troviamo il progetto dedicato a Fabrizio De André #voltalacarta (15 febbraio) e il live dei miti della muscia elettronica Rockets (22 febbraio). Info e biglietti su www.azalea.it.

Per maggiori informazioni:

Azalea.it tel. +39 0431 510393 – www.azalea.it – [email protected]