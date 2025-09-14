19.7 C
Pordenone
domenica , 14 Settembre 2025
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Figec Cisal: piena solidarietà al giornalista Maurizio Mervar

Nord Est
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

FVG – La Figec Cisal, Federazione Italiana Giornalismo Editoria Comunicazione, esprime la più ferma condanna per la vile aggressione subita dal collega Maurizio Mervar del Tgr Rai del Friuli Venezia Giulia durante la manifestazione di sabato 13 settembre davanti allo stabilimento Leonardo di Ronchi dei Legionari (Gorizia). Circondato e bloccato fisicamente da un gruppo di manifestanti, insultato e accusato di essere “servo del sionismo”, il collega stava semplicemente svolgendo il suo lavoro: raccontare i fatti ed esercitare quel diritto-dovere di cronaca che è fondamento della nostra democrazia.

Ogni atto di intimidazione o violenza nei confronti dei giornalisti rappresenta un attacco diretto alla libertà di stampa e di informazione, tutelata dall’articolo 21 della Costituzione. Nessuna protesta, per quanto legittima, può mai trasformarsi in aggressione fisica o verbale verso chi garantisce ai cittadini il diritto di essere informati.

La Figec Cisal esprime dunque vicinanza e solidarietà a Mervar e ai colleghi della Tgr Rai Fvg e auspica che le autorità competenti facciano piena luce sull’accaduto, individuando i responsabili e garantendo giustizia.

I consiglieri nazionali della Figec Cisal del Friuli Venezia Giulia:

Andrea Bulgarelli

Renato D’Argenio

Andro Merkù

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia e Gianni Pertegato.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.