Figec Cisal: piena solidarietà al giornalista Maurizio Mervar

FVG – La Figec Cisal, Federazione Italiana Giornalismo Editoria Comunicazione, esprime la più ferma condanna per la vile aggressione subita dal collega Maurizio Mervar del Tgr Rai del Friuli Venezia Giulia durante la manifestazione di sabato 13 settembre davanti allo stabilimento Leonardo di Ronchi dei Legionari (Gorizia). Circondato e bloccato fisicamente da un gruppo di manifestanti, insultato e accusato di essere “servo del sionismo”, il collega stava semplicemente svolgendo il suo lavoro: raccontare i fatti ed esercitare quel diritto-dovere di cronaca che è fondamento della nostra democrazia.

Ogni atto di intimidazione o violenza nei confronti dei giornalisti rappresenta un attacco diretto alla libertà di stampa e di informazione, tutelata dall’articolo 21 della Costituzione. Nessuna protesta, per quanto legittima, può mai trasformarsi in aggressione fisica o verbale verso chi garantisce ai cittadini il diritto di essere informati.

La Figec Cisal esprime dunque vicinanza e solidarietà a Mervar e ai colleghi della Tgr Rai Fvg e auspica che le autorità competenti facciano piena luce sull’accaduto, individuando i responsabili e garantendo giustizia.

I consiglieri nazionali della Figec Cisal del Friuli Venezia Giulia:

Andrea Bulgarelli

Renato D’Argenio

Andro Merkù