Guida Viaggi Marocco: le 5 mete imperdibili

Nord Est
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

Il Marocco è un mosaico di colori, profumi e tradizioni millenarie. Se stai pianificando un viaggio in Morocco, ecco le tappe fondamentali per un’esperienza autentica e indimenticabile.

  1. Marrakech: La Città Rossa Il cuore pulsante del Paese. Perditi tra i vicoli della Medina, ammira lo spettacolo di Piazza Jemaa el-Fnaa al tramonto e rigenerati tra i colori del Jardin Majorelle.

Consiglio: Soggiorna in un Riad tradizionale per vivere la vera ospitalità marocchina.

  1. Chefchaouen: La Perla Blu

Incastonata tra le montagne del Rif, questa città è celebre per le sue strade interamente dipinte di blu. È una delle mete più fotogeniche di un viaggio in Marocco, perfetta per chi cerca un’atmosfera rilassata e magica.

  1. Fes: Un Viaggio nel Medioevo Fes ospita la Medina (Fes el-Bali) più grande e antica del mondo. Visita le famose Concerie Chouara per vedere la lavorazione artigianale della pelle, rimasta invariata da secoli.
  1. Merzouga: La Magia del Sahara Nessun viaggio è completo senza una notte nel deserto. Cavalca un dromedario tra le dune di Erg Chebbi e dormi in un campo tendato di lusso sotto uno dei cieli stellati più limpidi al mondo.
  1. Essaouira: La Città del Vento Affacciata sull’Atlantico, questa città fortificata è il paradiso per gli amanti del pesce fresco e del surf. Le sue mura storiche e il porto blu offrono un rifugio fresco e ventilato.

Informazioni Pratiche (2026) Periodo Migliore: Primavera (marzo-maggio) o Autunno (settembre-ottobre).

Moneta: Dirham Marocchino (MAD).

Piatto Tipico: Tagine di agnello e Couscous reale.

