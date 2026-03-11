Ifts Ial Fvg, percorsi gratuiti per specializzarsi

FVG – I percorsi IFTS dello Ial Fvg si confermano come un’opportunità formativa gratuita rivolta sia a persone occupate sia a disoccupate, con l’obiettivo di offrire una specializzazione tecnica superiore spendibile nel mondo del lavoro e riconosciuta a livello nazionale e comunitario. Al termine del percorso, dopo il superamento dell’esame finale, viene infatti rilasciato il Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore corrispondente al IV livello EQF, l’European Qualifications Framework.

Si tratta di percorsi pensati per approfondire una specifica area tematica o una particolare tecnologia, con una doppia funzione: da un lato rafforzare e completare competenze già maturate nel proprio ambito professionale, dall’altro creare nuove opportunità di collocazione lavorativa. Possono accedervi i candidati in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore o del diploma di istruzione e formazione professionale.

È previsto anche l’accesso per chi è privo di titolo, previo accertamento delle competenze da parte del Comitato tecnico scientifico del corso.

“Le esperienze dei nostri ex allievi mostrano con chiarezza il valore concreto di questi percorsi”, sottolinea Simonetta Moro, responsabile dei percorsi IFTS di Ial Fvg. “Per alcuni rappresentano il completamento di conoscenze già acquisite – continua -, per altri l’occasione per costruire competenze nuove e dare forma a una professione che, fino a quel momento, non avevano avuto modo di sperimentare.”

Nei mesi di marzo e aprile prenderanno avvio cinque percorsi da 800 ore, di cui 400 in azienda, con l’obiettivo di applicare sul campo quanto appreso in aula. A Pordenone sono in programma i percorsi Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, alle opportunità ed agli eventi del territorio – travel designer – e Tecniche di disegno e progettazione industriale – sistemi e microcontrollori.

A Monfalcone partirà Tecniche di industrializzazione di prodotto e processo – ottimizzazione dei processi settore aerospazio. A Gorizia sarà attivato il percorso Tecniche per la sicurezza delle reti e dei sistemi – tecnico delle reti e dei sistemi informatici. A Trieste, infine, prenderà il via Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche – tecnico dello sviluppo software.

Per gli allievi disoccupati è prevista un’indennità di frequenza pari a 3,5 euro per ogni ora frequentata, a fronte del raggiungimento del 70% delle ore previste, purché non siano già percettori di altri ammortizzatori sociali. Per gli allievi occupati è invece prevista la possibilità di realizzare un project work in sostituzione dello stage.

Per informazioni e iscrizioni, https://www.ialweb.it/progetti/percorsi-ifts.