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In Friuli Venezia Giulia arrivano i percorsi 4+2 delle filiere tecnologico-professionali

Nord Est
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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone
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Per l’anno formativo 2026-2027 l’offerta di Istruzione e Formazione Professionale in Friuli Venezia Giulia si amplia con i percorsi delle filiere formative tecnologico-professionali, organizzati secondo il modello “4+2”: una rilevante novità che introduce un collegamento più strutturato tra Formazione Professionale, Istruzione tecnica e professionale, ITS Academy e Imprese del territorio.

La nuova impostazione permette agli studenti di scegliere da vasto panorama come proseguire il loro percorso finita la scuola secondaria di primo grado: in questo contesto la IeFP viene inserita in una filiera più ampia, che non si limita alla preparazione per l’ingresso nel lavoro, ma prevede anche possibilità di proseguimento degli studi. Il modello prevede quattro anni presso un ente di Formazione Professionale, al termine del quale gli allievi conseguono il Diploma Professionale di tecnico, corrispondente al livello EQF 4. Dopo i quattro anni sono previste diverse opzioni: l’inserimento nel mondo del lavoro, la frequenza di un percorso IFTS, l’accesso diretto a un ITS Academy per ulteriori due anni di formazione tecnologica superiore; oppure la possibilità di sostenere l’Esame di Maturità che, una volta superato consentirà anche l’iscrizione all’università.

I percorsi mantengono l’impostazione tipica della Formazione Professionale, basata su attività pratiche, laboratori, stage e rapporto con le imprese. Accanto a questa componente professionalizzante è previsto un rafforzamento delle competenze di base, con particolare attenzione ad ambiti STEM, competenze logico-matematiche, lingue straniere e digitale. Sono inoltre previsti il coinvolgimento di docenti, tecnici d’impresa e ITS Academy, oltre a strumenti di orientamento e riorientamento per favorire eventuali passaggi tra percorsi della stessa filiera.

In Friuli Venezia Giulia l’offerta 2026-2027 riguarda otto ambiti: agroalimentare, chimica, edilizia, energia, metalmeccanica e meccatronica (area automotive e area meccanica), servizi commerciali, servizi digitali ICT e turismo.

Le iscrizioni per l’anno formativo 2026-2027 sono sempre aperte presso 12 Centri di Formazione Professionale accreditate dalla Regione FVG e riuniti nell’Associazione Effe.Pi FVG. L’elenco dei percorsi disponibili in regione e le informazioni sul modello 4+2 sono consultabili alla pagina: https://effepi.fvg.it/studenti/.

Per info sul modello 4+2: https://youtu.be/cN6dMtOV1oY

 

 

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