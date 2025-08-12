22.1 C
Pordenone
mercoledì , 13 Agosto 2025
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

La Camminata per la Vita, il 13 convegno di sensibilizzazione da Pitàrs

Nord Est
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone
Screenshot

FVG – Mercoledì 13 agosto nella Piazza Tonda di Villa Manin a Passariano (Ud), alle ore 9,00 verrà allestito un gazebo informativo che resterà attivo fino alle ore 15.00.

Nel pomeriggio ogni partecipante con i propri mezzi si raggiungerà Ponte Della Delizia del Comune di Valvasone Arzene per giungere in camminata, attraverso strade sterrate e campestri, alla Cantina Pitàrs di San Martino al Tagliamento (Pn).

Chi lo desidera ci può raggiungere direttamente alla Cantina in Via Tonello 10/a (previa prenotazione da effettuare direttamente in cantina 0434/88078)

Alle ore 18 inizierà un convegno dedicato alla sensibilizzazione, informazione, riflessione con gli interventi di:
• Avv. Rosanna Rovere presidente della Federazione delle Camere Civili del Triveneto e presidente del Rotary Club Maniago-Spilimbergo che parlerà degli aspetti giuridici legali nei casi di ffemminicidio.
• Dott. Massimo Pascottini, docente della Scuola di Polizia Locale della Regione FVG e Vice Comandante della Comunità di Montagna della Carnia, che relazionerà sulla legge del Codice Rosso.

Saranno presenti all’evento:
– La Sindaca di San Martino al Tagliamento Lorena Baruzzo
– Il consigliere Regionale dott. Carlo Bolzonello
– Il presidente ANCI FVG dott. Dorino Favot
– La vicepresidente CRPO Renata Della Ricca
– L’Assessora pari opportunità del Comune di Codroipo Dott.ssa Paola Bortolotti

• Moderatore dell’incontro sarà Maurizio Pertegato Direttore di PordenoneOggi.

• Il convegno si concluderà con un brindisi immersi nel verde della bellissima vigna.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia e Gianni Pertegato.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.