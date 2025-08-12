La Camminata per la Vita, il 13 convegno di sensibilizzazione da Pitàrs

FVG – Mercoledì 13 agosto nella Piazza Tonda di Villa Manin a Passariano (Ud), alle ore 9,00 verrà allestito un gazebo informativo che resterà attivo fino alle ore 15.00.
Nel pomeriggio ogni partecipante con i propri mezzi si raggiungerà Ponte Della Delizia del Comune di Valvasone Arzene per giungere in camminata, attraverso strade sterrate e campestri, alla Cantina Pitàrs di San Martino al Tagliamento (Pn).
Chi lo desidera ci può raggiungere direttamente alla Cantina in Via Tonello 10/a (previa prenotazione da effettuare direttamente in cantina 0434/88078)
Alle ore 18 inizierà un convegno dedicato alla sensibilizzazione, informazione, riflessione con gli interventi di:
• Avv. Rosanna Rovere presidente della Federazione delle Camere Civili del Triveneto e presidente del Rotary Club Maniago-Spilimbergo che parlerà degli aspetti giuridici legali nei casi di ffemminicidio.
• Dott. Massimo Pascottini, docente della Scuola di Polizia Locale della Regione FVG e Vice Comandante della Comunità di Montagna della Carnia, che relazionerà sulla legge del Codice Rosso.
Saranno presenti all’evento:
– La Sindaca di San Martino al Tagliamento Lorena Baruzzo
– Il consigliere Regionale dott. Carlo Bolzonello
– Il presidente ANCI FVG dott. Dorino Favot
– La vicepresidente CRPO Renata Della Ricca
– L’Assessora pari opportunità del Comune di Codroipo Dott.ssa Paola Bortolotti
• Moderatore dell’incontro sarà Maurizio Pertegato Direttore di PordenoneOggi.
• Il convegno si concluderà con un brindisi immersi nel verde della bellissima vigna.