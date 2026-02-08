La rinascita di Zaniolo all’Udinese: da ex talento ai possibili Mondiali con l’Italia

Nel momento in cui l’Udinese ha deciso di puntare su Nicolò Zaniolo, per molti si è trattato di un rischio grosso da cogliere. Forse, però, per i friulani era un rischio calcolato. Certo, prendere un giocatore dal talento evidente ma reduce da anni discontinui e da un percorso emotivamente logorante tra pressioni, cambi di maglia e aspettative sempre altissime, poteva creare problemi. La scelta, però, aveva una logica precisa: ai friulani serviva un elemento offensivo capace di spostare l’equilibrio delle partite, qualcuno in grado di trasformare una transizione o una giocata individuale in un’occasione concreta. Udine, da questo punto di vista, si è rivelata un contesto ideale per ricominciare: una piazza esigente, ma meno schiacciata dal clamore mediatico, dove il lavoro quotidiano conta più delle etichette.

La stagione di Zaniolo con la maglia bianconera, finora, racconta proprio questo: un percorso di riassestamento tecnico e mentale che sta dando risultati visibili, in una piazza tranquilla ma comunque con una storia alle spalle e ambizioni future. I numeri parlano di una presenza costante e di un contributo diretto fatto di gol e partecipazione alle azioni decisive, ma la sensazione è che il suo peso vada oltre le statistiche. L’Udinese non è una squadra che domina il possesso ma una formazione che vive di ritmo, intensità e recuperi alti: in questo contesto, avere un giocatore capace di portare palla, guadagnare metri e attirare raddoppi diventa fondamentale.

La stagione di Zaniolo finora

Ci sono partite che hanno segnato il percorso stagionale di Zaniolo. Alcuni gol sono arrivati in momenti delicati, quando l’Udinese aveva bisogno di sbloccare gare chiuse o di dare un segnale di forza in trasferta. In altri casi, anche senza bonus evidenti, il suo impatto si è visto nella capacità di cambiare ritmo alle azioni, di costringere le difese avversarie ad abbassarsi e di aprire spazi per i compagni.

La sensazione è che il suo rendimento sia cresciuto soprattutto in termini di continuità: meno apparizioni isolate, più presenza reale all’interno delle partite. Un aspetto non secondario per una squadra che vive di equilibrio e che ha bisogno di riferimenti chiari nei momenti di difficoltà.

Il faro tecnico dell’Udinese

Dal punto di vista tattico, l’importanza di Zaniolo nasce anche dalla sua versatilità. Non è stato incasellato in un ruolo fisso: seconda punta, esterno offensivo, giocatore libero di muoversi tra le linee. Questa duttilità consente all’Udinese di cambiare volto senza stravolgere l’assetto, adattandosi alle diverse fasi della partita.

Nel dettaglio, il suo valore nel sistema friulano emerge soprattutto in alcuni aspetti chiave:

Progressione palla al piede , che permette alla squadra di risalire il campo rapidamente dopo il recupero.

, che permette alla squadra di risalire il campo rapidamente dopo il recupero. Attacco degli spazi laterali e centrali , utile a creare linee di passaggio e a liberare inserimenti da dietro.

, utile a creare linee di passaggio e a liberare inserimenti da dietro. Lavoro senza palla e fisicità, fondamentali per rendere credibile la pressione e per reggere i duelli.

Sono elementi che spiegano perché, nelle gare in cui Zaniolo riesce a ricevere fronte alla porta e a giocare con continuità negli ultimi trenta metri, l’Udinese appaia più sicura e pericolosa. Quando invece viene isolato o costretto a ricevere troppo lontano dall’area, l’intera manovra offensiva tende a perdere efficacia.

Gli obiettivi personali e di squadra

Come mostrano anche le variazioni registrate sui mercati di scommesse live, l’Udinese si muove in quella zona di classifica in cui la continuità fa la differenza tra una stagione tranquilla e un campionato pieno di tensioni. Ogni punto pesa e ogni dettaglio può spostare gli equilibri. Nonostante qualche infortunio di troppo e alcuni passaggi a vuoto, i friulani sono al momento in un contesto di classifica sereno, con qualche scalpo eccellente (Inter e Napoli) conquistato durante la stagione.

In questo scenario, il rendimento di Zaniolo diventa un vero e proprio indicatore dello stato di salute della squadra. E non è un caso che, per l’ex Roma, si sia tornati a parlare anche di Nazionale. In vista dei playoff per andare ai Mondiali, infatti, un calciatore del suo livello tecnico potrebbe certamente servire al C.T. Gattuso per creare nuove strade offensive. Nei momenti in cui ha reso di più, Zaniolo ha manifestato una classe impossibile da negare, sia in zona gol che per il lavoro di squadra.

Ci sono ancora margini di crescita

Il percorso, però, non è concluso. Nonostante la grande esperienza, Zaniolo ha ancora margini di miglioramento evidenti, soprattutto nella gestione dell’ultima giocata e nella capacità di legarsi con maggiore continuità agli altri riferimenti offensivi. Quando semplifica e sceglie con lucidità, diventa devastante; quando forza, rischia di spezzare il ritmo invece di aumentarlo.

È su questo equilibrio che si giocherà il resto della stagione. Se riuscirà a mantenere continuità fisica e mentale, la sua non resterà una semplice parentesi positiva. La rinascita di Zaniolo potrà diventare uno dei pilastri dell’Udinese, dimostrando come, nel contesto giusto, anche un talento reduce da anni difficili possa ritrovare centralità, credibilità e peso specifico nel gioco di una squadra di Serie A.