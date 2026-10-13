Me Cube, impresa friulana e pordenonese alla Barcolana 58: prima di classe e 29ª assoluta

TRIESTE. Una vittoria di classe e un prestigioso 29° posto assoluto nella regata più attesa dell’Adriatico. È il risultato conquistato da Me Cube alla Barcolana 58, disputata domenica 11 ottobre nelle acque del Golfo di Trieste.

La cinquantaottesima edizione della Coppa d’Autunno si è svolta su un percorso di 13 miglia nautiche, con partenza alle 10.30 dalla linea tra Barcola e Miramare e arrivo davanti a Piazza Unità d’Italia. Alla partenza erano iscritte 1.858 imbarcazioni.

Protagonista della giornata Me Cube, degli armatori friulani Stefano Novello e Riccardo De Roja, Riccardo Dono e Stefano cescutti. A bordo i pordenonesi Riccardo De Roja al timone e Stefano Cescutti alla randa , impegnati in una regata caratterizzata da condizioni di vento tutt’altro che semplici da interpretare.

L’obiettivo era chiaro: puntare al vertice della propria classe. Missione compiuta. Me Cube ha conquistato il primo posto di categoria, risultato che trova riscontro anche nelle cronache pubblicate dopo la regata, nelle quali Mecube è indicata vincitrice con Riccardo De Roia.

Al risultato di classe si aggiunge, secondo i dati forniti dall’equipaggio, il 29° posto assoluto, che porta Me Cube immediatamente alle spalle di imbarcazioni molto più grandi e performanti, compresi maxi e supermaxi.

La giornata triestina è stata caratterizzata da sole e da un vento di non facile lettura. Secondo quanto riferito dall’equipaggio, nelle fasi iniziali il borino raggiungeva i 17-18 nodi, per poi progressivamente calare. Una situazione che ha reso determinanti la scelta della posizione di partenza, la lettura delle variazioni del vento e la conduzione della barca lungo il percorso.

Per Me Cube la sfida era sfruttare al massimo le caratteristiche dell’imbarcazione per competere con barche di categoria e dimensioni superiori. Il primo posto di classe e il 29° assoluto rappresentano così un risultato particolarmente significativo per l’equipaggio friulano e pordenonese.

Alla base del progetto anche la partnership con Omnia Energy, sponsor di Me Cube, che ha sostenuto l’imbarcazione nella partecipazione alla manifestazione triestina.

Prima di classe e 29ª assoluta: Me Cube chiude così, la Barcolana 58 con un risultato che porta Pordenone nelle posizioni di vertice della grande regata triestina.