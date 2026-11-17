PADOVA – Finisce 3-0 per la Pallavolo Padova il Monday Night della Tinet. Una sconfitta che lascia un po’ di rammarico, soprattutto per quel terzo set combattutissimo, nel quale i gialloblù hanno avuto anche l’occasione di riaprire la partita, prima di arrendersi ai vantaggi (32-30), ma anche per i tanti errori in battuta del primo set.
I ragazzi di Di Tommaso hanno lottato con determinazione, trovando risposte importanti anche dalla panchina e dimostrando ancora una volta il carattere di questo gruppo.
Sugli spalti, oltre 200 tifosi gialloblù della Curva Berto hanno fatto sentire tutto il loro calore, sostenendo la squadra fino all’ultimo pallone.
La cronaca completa della partita e tutti i dettagli della serata nel nostro comunicato.
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