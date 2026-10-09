Meduno, Sequals e Travesio: torna il Festival del volo

FVG – Il Festival del Volo torna per la sua seconda edizione il prossimo weekend, da venerdì 9 a domenica 11 ottobre, nei comuni di Meduno, Sequals e Travesio: tre giornate con il volo libero come protagonista, con appuntamenti tra cultura, sport e tradizioni locali.

L’evento inaugurale si terrà a Meduno venerdì 9, alle ore 20: Palazzo Colossis ospita il concerto del Duo Grandesso, composto da fisarmonica e sax. Al termine della serata, i partecipanti potranno gustare un gelato offerto dal Bar-gelateria Vanin.

Il Festival proseguirà sabato 10 con diverse proposte. A Solimbergo di Sequals, alle 15, è in programma una pedalata cicloturistica intitolata “La pietra vecchia e la pietra nuova: storie di mosaici”. L’itinerario, a cura di Cycling Promotion, avrà una durata di circa tre ore e si snoderà tra Solimbergo, Toppo e Meduno, con partenza e arrivo all’Agriturismo Sasso d’oro. L’attività è rivolta a persone dagli 11 anni in su, che potranno utilizzare la propria bicicletta o noleggiare un’e-bike a pagamento. Al termine della pedalata è prevista una castagnata, intorno alle 18. Per entrambi gli appuntamenti è richiesta l’iscrizione. Di sera si torna a Meduno: alle 19 l’Agriturismo

Ai Pradons ospita un’apericena con musica di Emma Montanari Grop e Paolo Forte. Costo 20 euro, su prenotazione.

La giornata conclusiva, domenica 11, vedrà un’ampia offerta di attività per bambini – e non solo – a Travesio, a partire dalle 10 al Chioschetto Valinis. Il programma include laboratori di bolle con Fire Tales, momenti dedicati ai “Piccoli funamboli” e slackline con Andrea “Agosulfilo” alle 10.30 e 11.30.

Il pomeriggio, dalle 14.30, saranno protagonisti spettacoli di funambolismo con Andrea “Agosulfilo”, giocoleria con Salewa e bolle di sapone con Fire Tales. La giornata prosegue con un mix di animazione itinerante con bici e palloncini, gonfiabili, zucchero filato, parete d’arrampicata e percorso di agilità in bici a cura di MTB Zero Asfalto. Sempre a Travesio, dalle 14, sarà anche possibile sperimentare un’esperienza in mongolfiera. Alle 15 è previsto un laboratorio di intaglio delle zucche a cura della Fioreria Cjanton Flurit, con iscrizione obbligatoria. Per tutta la giornata, la musica del gruppo LGB Brass animerà l’evento, affiancata da stand locali e cucina aperta al Chioschetto. Il Festival si concluderà a Meduno alle 17 con l’evento “Voli diVini” presso il Bar-gelateria Vanin. Si tratta di una degustazione di vini provenienti da regioni legate al volo libero, per la quale è richiesta l’iscrizione obbligatoria tramite WhatsApp.