Nuovo volo Trieste-Salerno con Aeroitalia da maggio

FVG – Dal 22 maggio l’aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari sarà collegato con due voli alla settimana con la città di Salerno. I voli saranno operati dalla compagnia aerea Aeroitalia e avranno tariffe a partire da 39,99 euro. Partenze da Salerno: martedì e sabato ore 13.10; ritorni da Trieste: martedì e sabato ore 15.30.

Aeroiatalia dall’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi e del Cilento effettuerà voli, sempre dal 22 maggio, anche per Milano, Torino e Genova. La compagnia aerea è una delle principali compagnie aeree italiane e opera dal 2022 con una serie di collegamenti in Italia e in Europa. In flotta ci sono 14 aeromobili che variano dal turboelica Atr600 ai jet Boeing 737-800, ai Embraer 190 e Embraer 175.

Attualmente è operativa da Figgia, Napoli, Lamezia Terme, Salerno, Roma, Cagliari, Olbia, Alghero, Perugia, Firenze, Pisa, Bologna, Parma, Genova, Cuneo, Torino, Bergamo e Milano, oltre a Ibiza, Bacau e Bucarest. Con il volo da e per Salerno, l’aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari porta a 21 le sue destinazioni.

Al.Rin.