Poste, a Cortina attivo il Poste Logistics Point

FVG – Poste Italiane, Premium Logistics Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, ha realizzato nel villaggio olimpico di Cortina un Poste Logistics Point dedicato alle spedizioni nazionali e internazionali. A completare il servizio ci sono due cassette postali destinate alla raccolta della corrispondenza delle squadre, pronte a smistare lettere e messaggi verso ogni angolo del mondo.

“Sono entusiasta ed emozionata di poter lavorare durante il periodo delle Olimpiadi presso il Poste Logistics Point all’interno del villaggio olimpico di Cortina, un punto strategico per le spedizioni nazionali e internazionali – racconta Michela Roffarè impiegata di Poste Italiane – si tratta di un’opportunità unica, che mi permette di conoscere da vicino una realtà diversa rispetto all’attività che svolgo quotidianamente presso l’ufficio postale di Pieve di Cadore.

Questa esperienza è resa ancora più stimolante dalla possibilità di entrare in contatto con persone provenienti da tutto il mondo. Da sportiva, poter operare in un contesto così dinamico e carico di significato, immerso nello spirito olimpico, rappresenta per me un grande motivo di orgoglio e poter contribuire con il mio lavoro a un evento di questa portata e viverlo da vicino è un’emozione davvero speciale”.

In un mosaico di culture, lingue, storie e speranze, nel cuore delle Dolomiti, Poste Italiane garantisce un presidio quotidiano: ogni giorno entra nel villaggio olimpico di Cortina per ritirare pacchi e corrispondenza e per consegnare, in Italia e all’estero, i desideri, i pensieri e le necessità delle delegazioni.

Dal 2 febbraio è aperto l’ufficio dedicato allestito con i colori e il brand ufficiale delle Olimpiadi e dotato di scatole riciclabili ideate appositamente per l’occasione. Un servizio che accompagna i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali fino alla loro conclusione, prevista per il 14 marzo, contribuendo a rendere questa edizione non solo sostenibile ed efficiente, ma anche profondamente umana.

Durante lo svolgimento dei Giochi, Poste Italiane continua a mettere a disposizione di tutti, residenti, turisti e sportivi, i suoi uffici postali, a Cortina d’Ampezzo, San Vito, Borca di Cadore e in tutti i Comuni della valle del Boite. Oltre alla rete degli uffici postali, sarà sempre attiva la rete logistica dei portalettere per la consegna di lettere e pacchi in ogni angolo del Cadore.