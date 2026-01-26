6 C
Pordenone
lunedì , 26 Gennaio 2026
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Poste, inaugurata mostra “Risparmiare è crescere”

Nord Est
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

TRIESTE – Inaugurata nei giorni scorsi nel salone della sportelleria nel Palazzo delle Poste centrali in piazza Vittorio Veneto a Trieste la mostra dal titolo “Risparmiare è crescere, viaggio nel risparmio postale italiano”.

Il percorso espositivo attraversa l’evoluzione dei libretti e dei buoni postali dal 1876, quando gli italiani iniziano a depositare i risparmi in prodotti sicuri. Le Poste diventarono così un nuovo punto di riferimento, soprattutto per i piccoli risparmiatori, grazie ad una rete capillare di uffici collocati anche in comuni in cui l’accesso ai servizi finanziari è rimasto per decenni più marginale.

La tutela del risparmio postale ha rappresentato e rappresenta il legame più significativo tra Cassa Depositi e Prestiti e Poste Italiane, successo certificato dai numeri: sono circa 27 milioni, ad oggi, i sottoscrittori di Buoni e Libretti per un ammontare complessivo che, al 30 giugno 2025 ha raggiunto il valore di 320 miliardi di euro.

La mostra è composta da pannelli tematici che illustrano i principali passaggi storici, normativi e sociali del Risparmio Postale sottolineando il ruolo cruciale che buoni e libretti hanno avuto nel tempo come strumenti di tutela, fiducia e inclusione economica per generazioni di cittadini.
Attraverso la scelta di immagini, testi e materiali di approfondimento, soprattutto francobolli, annulli e prodotti filatelici, libretti d’epoca e pubblicazioni a tema, la mostra racconta l’adattamento di questi strumenti ai vari cambiamenti del contesto economico e sociale, e di come, tuttavia, abbiano mantenuto costante la loro funzione di supporto al risparmio e alla crescita dell’Italia.

In esposizione anche il libretto con la firma autografa di Italo Svevo e parecchi reperti di libretti e buoni antichi. Una parte rilevante della mostra è invece dedicata alla fase contemporanea, in cui il risparmio postale continua a rinnovarsi integrando innovazione e digitalizzazione, pur mantenendo saldi i principi di sicurezza, semplicità e affidabilità che ne hanno determinato il successo e la longevità. Il percorso accompagna il pubblico nella scoperta di canali di investimento semplici, sicuri e garantiti dallo Stato esaltandone il valore storico e culturale.

Il risparmio postale, quindi, è stato e continuerà ad essere una risorsa strategica capace di rispondere alle nuove esigenze dei cittadini e di contribuire allo sviluppo sostenibile, all’inclusione finanziaria e alla crescita consapevole del risparmio, sia come scelta individuale ma anche come valore collettivo, strettamente legato alla storia e al futuro del Paese.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Marilena Brunetti, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Enrico Sgariboldi, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.