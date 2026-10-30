Sabato 31 ottobre, Halloween a Palmanova Designer Village con i DinsiemE

AIELLO DEL FRIULI – Maschere, trucchi a tema, tanta musica e due ospiti da non perdere. Sabato 31 ottobre il Palmanova Designer Village festeggia Halloween con un pomeriggio pensato per le famiglie e i più piccoli. I protagonisti saranno i DinsiemE, che alle 15.30 saliranno sul palco per un Live Show seguito dal firmacopie del loro nuovo disco, “SuperMEGADISCO”.

La festa inizia già alle 13: i bambini possono arrivare in maschera e farsi truccare dalle truccabimbi, mentre le streghette regalano cioccolatini e dolcetti per tutto il pomeriggio tra le vie del Village.

Alle 15.30, in Piazza A, inizia il Live Show dei DinsiemE, ovvero Erick Parisi e Dominick Alaimo, due ragazzi di Palermo che oggi sono tra i volti più amati dai bambini e dai ragazzi in Italia.

Il primo video del duo esce su YouTube nel gennaio 2018 e da allora il loro canale, fatto di challenge, avventure e giochi, ha raccolto milioni di iscritti. Negli anni i DinsiemE hanno portato il loro mondo anche fuori dal web. Hanno pubblicato diversi libri, sono approdati al cinema e su Netflix con “Mega Game DinsiemE”.

La musica è sempre stata parte del progetto, a partire dal primo singolo “Favola” fino all’album d’esordio “DinsiemE” del 2024. Ora tornano con il nuovissimo “SuperMEGADISCO che presentano sul palco del Village.

Dopo il live show, i fan possono incontrarli di persona al firmacopie. L’accesso è riservato prima di tutto a chi possiede il disco. Se i tempi e l’affluenza lo permettono, sarà aperto anche a chi ha il libro ufficiale o il gioco “MegaGame”, secondo le modalità previste dall’organizzazione.

A rendere la giornata ancora più “mostruosa” ci pensa Hamerica’s, che per Halloween propone il Monster Burger, il panino del mese creato apposta per l’occasione con pane nero decorato con semi di zucca, burger, cheddar, baconnaise affumicata, crema di zucca, chips di zucca, cavolo viola e salsa American BBQ.