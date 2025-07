Sicurezza e inclusione alla Friuli Doc Run

FVG – L’Anmil Friuli Venezia Giulia, da sempre impegnata nella tutela dei diritti dei lavoratori e nella promozione della cultura della sicurezza, si conferma partner fondamentale della prima edizione della Friuli Doc Run Memorial Lorenzo Parelli. La partecipazione attiva del sodalizio, insieme a realtà come Asd Promorun, Maratonina di Udine, il Comune di Udine, la Regione Fvg, Io sono Fvg, il Comitato provinciale Fidal di Udine, Inail e il Comitato italiano paralimpico Fvg, testimonia l’importanza di un approccio integrato che mette al centro la sicurezza, l’inclusione e la promozione dello sport come strumenti di crescita sociale e personale.

La manifestazione, inserita nel ricco calendario di Friuli Doc, si propone di essere molto più di una semplice corsa: è un’occasione per sensibilizzare la comunità sull’importanza di praticare attività sportive in piena sicurezza, rispettando le normative e tutelando la salute di tutti i partecipanti. L’Anmil, con il suo impegno costante, ribadisce il ruolo di promotore di una cultura della prevenzione, fondamentale per evitare incidenti e infortuni, sia nel mondo del lavoro che nella vita quotidiana. La “Carta di Lorenzo”, che prevede la partecipazione attiva dei giovani nella progettazione dei percorsi di sicurezza, rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni, aziende e giovani possa contribuire a creare ambienti più sicuri e inclusivi.

In questa edizione, particolare attenzione sarà dedicata anche all’inclusione sociale attraverso lo sport. La Friuli Doc Run vuole essere un momento di celebrazione della diversità e dell’integrazione, con un focus speciale sulle persone con disabilità. La presenza di atleti paralimpici come Alessandro Michelizza che, oltre ad essere un testimonial, parteciperà alle gare, a conferma dell’impegno dell’Anmil e di tutte le realtà coinvolte nel promuovere uno sport accessibile a tutti, capace di abbattere barriere e favorire l’autonomia e l’inserimento sociale delle persone con disabilità.

La manifestazione di cui sono aperte le iscrizioni, in programma il 30 agosto a Udine, vedrà quattro gare in partenza dal suggestivo centro di Udine: la 5 chilometri dedicata alle donne master, la stessa distanza per gli uomini master, e le gare di 10 chilometri per l’élite, con 30 atleti pronti a sfidarsi in un percorso che unisce tradizione, sport e solidarietà. La partecipazione di testimonial di rilievo come Nadia Battocletti, medaglia d’argento nei 10mila metri a Parigi, rafforza il messaggio che lo sport può essere uno strumento potente di inclusione e di crescita personale.

“La Friuli Doc Run – ha dichiarato il presidente dell’Anmil Fvg, Fernando Della Ricca, – rappresenta finalmente uno spazio importante nel connubio tra tradizioni enogastronomiche e sport, con un particolare riguardo alle persone con disabilità. Lo sport, infatti, è uno strumento fondamentale per favorire l’inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità. La nostra associazione si batte affinché ogni attività si svolga in piena sicurezza, evitando incidenti e sensibilizzando i cittadini sull’importanza di un ambiente più sicuro e inclusivo per tutti.”

Presenti all’incontro di presentazione dell’evento, la delegazione Anmil con il presidente Fernando Della Ricca, Amedeo Bozzer, vicepresidente del Cip FVG e l’atleta paralimpico Alessandro Michelizza, l’onorevole Walter Rizzetto, il vicepresidente e assessore regionale Mario Anzil, Michele Gamba, direttore Tecnico Promo Run e il presidente Inali Fabrizio D’Ascenzo, Stefano Mei, presidente Fidal nazionale, oltre che agli atleti Nadia Battocletti, Michele Antonutti già APU Udine.