Sicurezza nelle aziende agricole: CeFAP risponde con la realtà aumentata

FVG – Firmato il protocollo d’intesa tra CeFAP e SEATUSCIA per il trasferimento del progetto SafetyAR, sviluppato da UniTus in materia di realtà aumentata per la sicurezza sui luoghi di lavoro per le aziende agricole.

Si rafforza la collaborazione delle due organizzazioni, rappresentate dal presidente SEATUSCIA dott. Gianluca Egidi e il direttore del Cefap dott. Massimo Marino.

Questa nuova iniziativa prevede la realizzazione di un centro dimostrativo SafetyAR presso CeFAP di Codroipo a beneficio delle imprese agricole della Regione Friuli Venezia Giulia. CeFAP presente all’undicesima edizione del “Safety Day” dell’Università degli Studi della Tuscia, organizzato dal Laboratorio di Ergonomia e Sicurezza del Lavoro del DAFNE in collaborazione con alcune ASL del Lazio e con l’Associazione Italiana di Ingegneria Agraria, per affrontare tematiche sulla sicurezza e l’igiene sul lavoro nel settore agricolo, forestale e agroindustriale.

La dott.ssa Stefania Feltrin, responsabile Qualità dell’Ente, ha portato un prezioso approfondimento sull’esperienza del CeFAP nel realizzare la formazione come strumento per diffondere una migliore cultura del lavoro, rappresentando le buone pratiche realizzate e la rete di collaborazioni qualificate che caratterizzano la propria attività.

Con uno sguardo al futuro e all’innovazione, il nuovo accordo siglato riconferma l’impegno di CeFAP in Regione come Ente di formazione professionale nel settore agricolo rafforzando il tema della sicurezza in agricoltura.