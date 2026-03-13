Trieste celebra l’olio extravergine: al via la 18ª edizione di Olio Capitale

TRIESTE – Si apre oggi, venerdì 13 marzo, la 18ª edizione di Olio Capitale 2026, il salone dedicato all’olio extravergine d’oliva tipico e di qualità che fino al 15 marzo trasformerà la città in un punto di riferimento internazionale per il settore.

L’inaugurazione ufficiale è prevista alle 10.30 al Trieste Convention Center, nell’area di Porto Vecchio oggi denominata Porto Vivo, con il tradizionale taglio del nastro all’ingresso del salone.

La manifestazione, che negli anni si è affermata come uno degli appuntamenti più importanti dedicati all’olio extravergine, ospita quest’anno 230 espositori provenienti da 14 regioni italiane e dalla Croazia, oltre a buyer da 13 Paesi. Accanto agli operatori professionali, l’evento si rivolge anche al grande pubblico: i visitatori potranno incontrare direttamente i produttori, conoscere le caratteristiche degli oli, scoprire le diverse aree di provenienza e partecipare a degustazioni e iniziative dedicate alla cultura dell’extravergine.

L’evento è realizzato dalla Camera di commercio Venezia Giulia attraverso la sua azienda in house Aries, ed è co-organizzato dal Comune di Trieste, con partner l’Associazione Nazionale Città dell’Olio e ISNART con il progetto speciale Mirabilia, e con il sostegno di Io Sono Friuli Venezia Giulia e Unioncamere.

Il convegno inaugurale: il futuro dell’olivicoltura

Subito dopo l’apertura, alle 11, è in programma il convegno inaugurale “Generazione Olio: custodire il futuro”, dedicato a uno dei temi più cruciali per l’agricoltura e per il comparto olivicolo: il passaggio generazionale.

Il ricambio generazionale rappresenta infatti una delle sfide più delicate del settore. Non sempre il mestiere dell’agricoltore riesce a passare di padre in figlio, con il rischio di perdere un patrimonio di conoscenze e tradizioni costruito in secoli di storia. Nell’olivicoltura, però, la continuità familiare ha spesso garantito qualità, identità territoriale e tutela del paesaggio.

Negli ultimi anni si registra comunque un segnale incoraggiante: sempre più giovani scelgono di tornare alla terra, portando con sé esperienze internazionali, competenze manageriali e strumenti innovativi per affrontare le sfide del mercato globale e della sostenibilità.

Il concorso internazionale

Tra gli appuntamenti più attesi della giornata, alle 15 al Giardino degli Ulivi, si terrà l’annuncio dei vincitori del 20° Concorso Internazionale Olio Capitale. Saranno premiati i migliori oli nelle categorie fruttato leggero, medio e intenso, oltre alle menzioni speciali “Young”, “Regina Oleum”, “Origin”, “The Best BIO” ed “Ex Albis Ulivis”.

Durante l’evento sarà inoltre presentata l’edizione 2027 del concorso, con un’iniziativa realizzata insieme alla Fondazione Italiana Fegato. Interverranno, tra gli altri, il presidente della Camera di commercio Venezia Giulia Antonio Paoletti e il direttore scientifico della fondazione Claudio Tiribelli.

Cultura dell’olio e territorio

La fiera sarà animata anche da oltre 20 incontri organizzati dalle Città dell’Olio, con protagoniste comunità di Basilicata, Lazio, Puglia e Sardegna. I talk, ospitati nell’area dedicata, promuoveranno gli oli locali insieme ai paesaggi, alla storia e alla cultura dei territori olivicoli.

L’olio protagonista anche nei ristoranti

La manifestazione coinvolge l’intera città. Dal 7 al 15 marzo 25 ristoranti di Trieste propongono nei loro menù il piatto speciale “Olio Capitale 2026”, realizzato con una selezione di oli extravergine della Carta degli Oli. Un percorso gastronomico che permette di scoprire i diversi territori olivicoli italiani e, per chi lo desidera, acquistare in fiera l’olio degustato.

Cocktail all’olio extravergine

Sempre dal 7 al 15 marzo, dieci locali triestini partecipano all’iniziativa “Cockt-oil”, preparando cocktail originali a base di olio extravergine prodotto dalle aziende delle Città dell’Olio presenti alla manifestazione.

Navette gratuite per la fiera

Per facilitare l’accesso al salone sono attive due navette gratuite: una collega Piazza della Libertà, davanti alla stazione ferroviaria, con il Trieste Convention Center, mentre la seconda parte dal parcheggio Bovedo in viale Miramare. Il servizio è operativo dalle 9.30 fino alla chiusura della manifestazione.

Per informazioni e programma completo è possibile consultare il sito ufficiale della manifestazione.