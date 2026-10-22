Tutte le novità introdotte dalla Lega Serie A in questa stagione

La stagione 2026/2027 della Serie A Enilive ha introdotto una serie di interventi che guardano al futuro del campionato italiano. La Lega Serie A lavora infatti su più fronti: tutela dei dati ufficiali, contrasto alla pirateria audiovisiva, innovazione dell’informazione televisiva e miglioramento dell’esperienza negli stadi. L’obiettivo è rendere il calcio più trasparente, accessibile e coinvolgente. La strategia unisce tecnologia, comunicazione e iniziative sociali, con l’ambizione di rinnovare il rapporto tra competizione, tifosi e sistema calcistico.

Dati ufficiali e informazione

Tra le prime novità introdotte nel campionato di Serie A 2026/27 c’è la campagna True Data, avviata dalla seconda giornata. Lo scopo è valorizzare il ruolo dei dati ufficiali delle competizioni e sensibilizzare operatori del betting e pubblico sui rischi dell’uso di fonti non autorizzate. I dati delle partite sono un asset strategico della competizione, utilizzabile commercialmente solo tramite licenze rilasciate dalla Lega. Il sistema ufficiale si basa su dodici telecamere calibrate e sincronizzate, installate in posizione elevata attorno al campo, capaci di rilevare in tempo reale la posizione del pallone e 29 punti anatomici per ciascun calciatore. La trasparenza e l’affidabilità dei dati sono importanti tanto per seguire le competizioni sportive quanto per conoscere e utilizzare al meglio i servizi dei settori collaterali a esse legati, compreso quello delle scommesse sportive. In questo contesto, risorse online specializzate, come la tabella dei migliori bookmaker ADM confrontati da Scommesse.org, consentono agli utenti di esaminare le caratteristiche dei concessionari autorizzati a operare in Italia e approfondire le rispettive offerte. Sul piano televisivo, la Serie A introduce anche la visualizzazione dei voti live del Fantacalcio in sovrimpressione. È una novità che avvicina il calcio a un pubblico sempre più abituato a dati, classifiche e aggiornamenti immediati. Altra iniziativa sui dati è la campagna #STOPIRACY, alla settima edizione ed estesa anche alla Serie B e alla Serie C. Il nuovo messaggio dichiara che l’accesso illegale ai contenuti lascia tracce digitali e può esporre a sanzioni penali ed economiche.

Novità sugli spalti

La seconda area di intervento riguarda direttamente i tifosi allo stadio. Tra le misure più pratiche c’è l’introduzione sui maxischermi dello scorrimento dei minuti di recupero concessi al termine dei tempi regolamentari. Il pubblico può così seguire con maggiore chiarezza il tempo effettivo rimasto da giocare. La Serie A si è inoltre dotata di una moneta “Palla o Campo” ufficiale per il sorteggio iniziale tra i capitani. Ha un valore di 5 euro, è in argento ed è stata emessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e realizzata dalla Zecca dello Stato.

Partecipazione e benessere dei tifosi

Accanto agli interventi informativi, la Lega promuove anche campagne dedicate alla partecipazione e al benessere del pubblico. Con #MettiViaIlCellulare, realizzata con il Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze, la Serie A invita soprattutto i giovani a un uso più consapevole della tecnologia e a riscoprire il valore delle relazioni e dei momenti condivisi. La campagna #BeActive, legata alla Settimana Europea dello Sport, promuove invece l’attività fisica come esperienza libera e alla portata di tutti, senza giudizi né pressioni.

Una Serie A più attuale

Le novità della stagione 2026/2027 disegnano una Serie A più attenta al proprio ecosistema. La tutela del dato ufficiale, la lotta alla pirateria, l’informazione in tempo reale e le iniziative negli stadi rientrano in una strategia che vuole migliorare la fruizione del calcio e avvicinare ancora di più il pubblico alla competizione senza rischi di altre derive. Anche perché il calcio desta sempre grande attenzione, come dimostrano gli eventi a tema, quali la serata di celebrazione dei campioni di Polcenigo durante la quale è emerso il legame con il territorio e la lunga tradizione calcistica che ha portato ad avere grandi talenti nelle serie maggiori.