Un esempio di integrazione software per l’automazione dei macchinari

Una cassetta di legno per bottiglie di vino non è un prodotto standard. Cambia il formato, cambia il tipo di legno, cambiano le finiture, e ogni ordine porta con sé specifiche diverse. Lavorazioni Legnami SpA produce esattamente questo: contenitori personalizzati per il settore alimentare, su commessa, uno diverso dall’altro. Un lavoro che richiede una pianificazione costante e una gestione degli ordini che, quando i volumi crescono, non si può più gestire senza un supporto concreto. Ed è così che l’intervento di ProJEcta si è reso necessario.

Automazione industriale nel settore del legno: sfide e opportunità

La produzione su commessa ha una caratteristica: ogni ordine apre un problema di ottimizzazione. Si cerca di raggruppare le lavorazioni per tipologia di materiale, di accorpare commesse simili, di ridurre i tempi morti tra una fase e l’altra. Con pochi ordini al giorno è gestibile. Con centinaia, e con prodotti che cambiano continuamente, la storia cambia e il flusso si fa più intenso.

La lavorazione del legno su misura è uno dei comparti in cui questa complessità si sente di più. Non si produce per il magazzino, non ci sono grandi lotti standard da pianificare con largo anticipo. Si risponde alle richieste dei clienti, e le richieste dei clienti non aspettano. Accelerare la produzione senza perdere qualità richiede che le informazioni arrivino alle macchine nel momento giusto, e non dopo una serie di passaggi manuali tra reparti che non comunicano tra loro.

Integrazione software e macchinari: il caso Lavorazioni Legnami

Prima che ProJEcta intervenisse, la situazione in Lavorazioni Legnami era quella che si trova spesso nelle aziende cresciute in fretta: il gestionale aziendale copriva la parte amministrativa, e in fabbrica si andava avanti con sistemi separati pressoché assenti e non connessi. I dati non fluivano da un reparto all’altro, i controlli si moltiplicavano, e ogni volta che qualcosa cambiava nell’ordine bisognava rincorrere l’informazione a mano.

L’acquisizione di un’altra azienda ha accelerato la decisione. Con due realtà produttive da gestire insieme, tenere tutto in piedi con procedure non integrate non era più sostenibile. La direzione ha scelto di costruire un’ integrazione software con impianti e macchinari produttivi che coprisse l’intero ciclo – dall’ordine del cliente alle macchine in fabbrica – senza lasciare buchi nel mezzo.

Non una soluzione preconfezionata, ma un sistema costruito sui flussi reali dell’azienda, sugli impianti già presenti, sul modo in cui Lavorazioni Legnami lavora ogni giorno.

MES, WMS e piattaforme integrate: gli strumenti che cambiano la produzione

La piattaforma JE sviluppata da ProJEcta copre ogni fase del processo. JE-Integration Platform collega il software agli impianti fisici: sezionatrici, squadratrici, troncatrici, levigatrici, centro di lavoro CNC. Macchine che prima lavoravano senza scambiare dati con il sistema informativo aziendale, e che ora comunicano in tempo reale tutto quello che succede durante il ciclo di produzione.

JE-MES gestisce l’avanzamento di produzione e JE-NEST ottimizza il taglio con un algoritmo sviluppato su misura per gli impianti dello stabilimento. JE-WMS copre magazzino e logistica, mentre JE-Mobile porta tutto su dispositivi mobili, dagli inventari alle movimentazioni interne.

Uno dei passaggi più rilevanti riguarda la gestione delle commesse. Gli ordini arrivano dal gestionale esistente, vengono trasformati automaticamente in commesse di produzione e ottimizzati per raggruppare le lavorazioni in modo efficiente. Un processo che prima richiedeva intervento manuale ad ogni passaggio, e che ora gira da solo, sia per la produzione in serie che per quella Just In Time.

Industria 4.0 nel legno arredo: risultati misurabili e prospettive

Quando un ordine acquisito in ufficio alimenta automaticamente la produzione in fabbrica senza passaggi manuali, cambia qualcosa di concreto nel modo in cui l’azienda funziona. Le macchine avviano il setup da sole, aggiornano il sistema su ogni fase, segnalano in tempo reale lo stato di avanzamento. In direzione rimangono costantemente aggiornati su quante commesse sono aperte, dove si trovano nel ciclo e cosa c’è disponibile in magazzino.

In fabbrica l’impatto si vede su chi lavora ogni giorno sulle macchine. Meno istruzioni verbali, meno documenti cartacei da interpretare, meno tempo perso a capire cosa fare dopo. Le postazioni MES rendono la rilevazione parte del flusso di lavoro, non qualcosa di aggiuntivo da fare a fine turno.

Il percorso fatto da Lavorazioni Legnami racconta come l’automazione nel legno non passi solo dall’acquisto di macchinari nuovi. Spesso gli impianti ci sono già, ma quello che manca è il filo che li connette al resto dell’azienda. Costruire quel filo richiede analisi, personalizzazione, competenza sui processi reali. Quando viene fatto, i risultati si misurano su più livelli: meno errori, più velocità, e una base dati finalmente omogenea su cui prendere decisioni.