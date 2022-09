Vajont “I Percorsi della Memoria 2022”

FVG – L’attesa podistica non competitiva sui luoghi del Vajont, organizzata dall’Associazione Vajont – il futuro della memoria, e giunta alla XVII edizione quest’anno, con cambio di data dovuto alle elezioni politiche, avrà luogo domenica 2 ottobre 2022.

La pedonata, prevista su tre diversi percorsi da ca. 9-16-24 km, vuole essere una manifestazione di ampio richiamo al disastro del 09 ottobre 1963 (ogni anno raggiunge rapidamente la quota massima di 6.000 partecipanti) cercando di avvicinare e coinvolgere tutti, giovani e non solo, alla storia di questi luoghi e di queste genti, e stimolare, attraverso lo sport, un momento di ricordo e di riflessione per le 2000 vittime innocenti, e creare inoltre un fondo di solidarietà.

I “Percorsi della Memoria”, con partenza e arrivo a Longarone, attraversano strade e sentieri storicamente importanti, come antiche vie di collegamento e comunicazione a piedi: il suggestivo passo indietro nel tempo è garantito, avendo inoltre la possibilità di percorrere la vecchia strada del Colomber, la cava dei Pascoli, le gallerie, il ponte tubo e altri camminamenti che vengono aperti solo per l’occasione, e l’intero coronamento della Diga, il corpo frana del Monte Toc, passare per Erto, Casso, i Trui del Sciarbon e de la Nongola, il Troi de Sant’Antoni e la zona Malcom.

“Quest’anno, visto il riscontro positivo trovato nel 2021, le iscrizioni saranno effettuabili esclusivamente on-line tramite il portale del sito dedicato e viene inoltre mantenuta la partenza libera e continuativa nell’arco di due ore, novità introdotte in relazione alle normative per il CoronavirusCovid-19, emergenza sanitaria che finalmente siamo riusciti a superare, permettendoci di godere così di una giornata di memoria, sport, natura e convivialità”, parole del presidente della ProLoco Vajont aps Antonino Stassi, facente parte del Consorzio Dolomiti Friulane e Magredi, che prosegue “a questo evento partecipanto attivamente tante associazioni e enti dei “3 Comuni della memoria”: mi unisco alla soddisfazione del presidente dell’Associazione Vajont, Renato Migotti, che ringrazio nuovamente per il grande impegno profuso e l’entusiasmo che trasmette sempre a tutti nell’organizzazione della pedonata.

Un doveroso grazie va a tutti i volontari della Pro Vajont, che gestiscono la propria quota logistica ed organizzativa e il punto di ristoro sito in sommità frana, al bivio tra la 16 e la 24 km, sostenendo e credendo nel grande valore comunicativo, sportivo, culturale e sociale di questa podistica e nella memoria del Vajont. Grazie anche a tutti gli amici di Erto e Casso e di Longarone.”