35° Concorso Internazionale “Città di Porcia”, i semifinalisti

PORDENONE – Il 35° Concorso Internazionale “Città di Porcia”, che quest’anno è dedicato al corno, ha preso il via con la prima prova eliminatoria che si è svolta lunedì 3 e martedì 4 novembre 2025 al Ridotto del Teatro Pordenone. Dei 52 giovani concorrenti iscritti, provenienti da 19 Paesi del mondo, alla prova eliminatoria si sono presentati in 38 giovani cornisti che si sono confrontati su due pezzi obbligatori: il Preludio tema e variazioni di Gioachino Rossini e Fantasy for solo Horn op.88 di Malcolm Arnold.

Sono 10 i concorrenti che passano così alla fase Semifinale. Oltre agli italiani Achille Fait e Andrea Mancini, figurano i cinesi Zuntai Zhou, Beili Ouyang e Jingyi Wen, lo spagnolo Oriol Gomez Sierra, il francese Antoine Jeannot, il coreano Minsoung Kang, l’australiano Daniel Loipold, il bulgaro Victor Teodosiev.

Durante la prova Semifinale, che si terrà mercoledì 5 novembre dalle ore 9.30 alle ore 17.00 al Ridotto del Teatro Verdi, i concorrenti si confronteranno su altri due brani obbligatori – Dream of Zanzibar di Kerry Turner e Adagio e Allegro di Robert Schumann – unitamente a un pezzo a scelta del concorrente tra una rosa di brani: Sur le Cimes di Eugène Bozza, Aestus dell’autore triestino Fabrizio Fontanot e Villanelle di Paul Dukas. In questa fase, i concorrenti saranno accompagnati al pianoforte dai maestri Marco Cadario e Susanna Pagano.

A conclusione della prova Semifinale, la giuria decreterà i cinque Finalisti che giovedì 6 novembre si sfideranno nella prova Finale con il pianoforte. La gara terminerà sabato 8 novembre alle ore 20.30 al Teatro Verdi di Pordenone. In quell’occasione si esibiranno i tre finalisti che avranno superato la prova di giovedì, accompagnati dalla FVG Orchestra, diretta dal M° Massimiliano Caldi.

Tutte le prove che si svolgono nel Ridotto del Teatro Verdi di Pordenone sono aperte al pubblico e anche quest’anno è possibile seguire tutte le fasi del Concorso in diretta via streaming, collegandosi al sito www.musicaporcia.it o al canale Instagram dell’Associazione Amici della Musica “Salvador Gandino”.