3×2 Sere al Bottecchia: una 6 giorni di grande ciclismo

PORDENONE -?Anche quest’anno gli Amici della Pista hanno organizzato la tanto attesa “3×2 sere Internazionale città di Pordenone”, evento clou della stagione 2023 che pone il velodromo Bottecchia di Pordenone ai vertici del ciclismo mondiale su pista. Durante la settimana di gare, gli atleti di 4 continenti si sfidano su quasi tutte le discipline olimpiche, regalando grande spettacolo al pubblico.

​

La 6 Giorni di Pordenone avrà luogo dal 17 al 22 luglio 2023 con un programma di tutto rispetto che non ha niente da invidiare alle più rinomate 6 giorni europee. Il programma prevede, oltre alle discipline nelle quali le 20 coppie in gara si contendono la maglia del primato, le prove UCI di 1° categoria che assegnano punti per la partecipazione ai mondiali. Ufficializzato anche il Campionato Europeo Stayer riservato alla categoria open maschile nelle giornate del 18 e 19 luglio.

​Dopo gli europei organizzati proprio a Pordenone nel 2019, il velodromo Bottecchia sta diventato sempre più un centro di riferimento nazionale e non solo per le specialità dietro motori. Consueto e rinnovato appuntamento anche con le categorie giovanili che gareggeranno tra le varie prove.

​«Siamo orgogliosi di questa manifestazione – afferma Eliana Bastianel, presidente degli Amici della Pista – che rappresenta un sogno che si realizza. Certamente c’è ancora tanto lavoro da fare, ma il gruppo che mi sostiene è forte e sono certa che sarà un successo. Contiamo in un pubblico numeroso che renda omaggio agli atleti e alla nostra città».

​L’appuntamento è per la penultima settimana di luglio per assistere, con ingresso gratuito, al grande spettacolo al velodromo Bottecchia.

Questa struttura è stata intitolata al grande ciclista pordenonese Ottavio Bottecchia, classe 1894 e vincitore dei Tour de France del 1924 e 1925. Il prossimo anno quindi sarà l’occasione per festeggiare il centenario di quella importante vittoria.

​

Spiega l’assessore allo sport Walter De Bortoli: «Inizialmente la manifestazione aveva luogo in 3 serate. Poi, un paio d’anni fa, l’Amministrazione comunale ha lanciato la proposta di raddoppiarne la durata per far sì che Pordenone diventasse la capitale di due specialità dimenticate ma molto amate dai giovani e care alla nostra città, quali lo Stayer e il Derny, una corsa in pista con l’ausilio di motociclette di varie cilindrate. Pertanto in questa occasione si disputerà il Campionato europeo di tali specialità».

​

Tutti sono invitati ad ammirare le performance dei grandi campioni internazionali di ciclismo su pista, ma anche per divertirsi nell’assistere alle gare coinvolgenti di Stayer e Derny. Un plauso dall’Amministrazione va a Bruno Battistella, membro della commissione pista della Federazione Ciclistica Italiana, a tutto lo staff organizzatore e all’energica presidentessa Eliana Bastianel, che anche per questa edizione è riuscita a coinvolgere oltre 450 atleti da più di 20 Paesi e da 4 continenti.