4 Bellows 4 Tales in concerto per il Fadiesis Accordion Festival

PORDENONE – Domenica 26 ottobre, alle 18.00, appuntamento con 4 Bellows 4 Tales – Quattro mantici quattro storie: un’occasione per apprezzare la straordinaria ricchezza espressiva dello strumento, esaltata attraverso le sonorità di più di dieci tipi di fisarmoniche che dialogano assieme in un magico accordo nell’ex convento di San Francesco a Pordenone.

4 Bellows 4 Tales è formato da Stefano Bembi, Zoran Lupinc, Maurizio Marchesich e Imad Saletović, quattro musicisti che provengono da storie differenti, condividendo quell’humus multiculturale di Trieste e del Friuli Venezia Giulia, dove s’incontrano il mondo latino e quello slavo e dove la voce universale della fisarmonica unisce popoli e tradizioni. Quattro percorsi musicali di eccellenza, che hanno portato al conseguimento di traguardi prestigiosi, come il trionfo di Stefano Bembi al 30° Concorso della Federazione Mondiale di Fisarmonica a Vienna o la vittoria di Zoran Lupinc al primo campionato mondiale assoluto di fisarmonica diatonica ad Attimis.

Utilizzando più di dieci tipi differenti di fisarmoniche – a bottoni, a tastiera, diatoniche e bandoneón – i 4 Bellows 4 Tales danno vita a un mondo di generi e stili musicali, creando armonie sonore che spaziano dalla musica colta a quella popolare. Al Fadiesis Accordion Festival proporranno musiche di J. S. Bach, A. Kumar, D. Clodig, W.A. Mozart, G. Puccini, U. Koder, A. Piazzolla, E. Piaff, I. Battiston, J. Schrammel.

Masterclass dei docenti.

Anticipa il concerto un approfondimento con la masterclass dei docenti Corrado Rojac, fisarmonicista e compositore, docente al Conservatorio Tartini di Trieste, e Gianni Fassetta, fisarmonicista, direttore artistico del Faf e presidente dell’Associazione Musicale Fadiesis. Nella cornice dell’ex Convento di San Francesco, alle 10.00, proporranno una lezione di approfondimento agli allievi fisarmonicisti della Scuola di Musica Fadiesis e di altre Scuole e Conservatori del territorio. Un “cantiere” d’incontro/confronto che contribuisce a coltivare il terreno fisarmonicistico con l’entusiasmante obiettivo di far vivere ai giovani musicisti l’esperienza della musica d’insieme sul palcoscenico di un vero Festival.

Gli ingressi agli eventi del FAF sono gratuiti. Per informazioni [email protected]