A dicembre riparte il ciclo Fiaba e malattia curato da Daniela Dose

PORDENONE – Il ciclo si propone di sensibilizzare riguardo alle malattie dei bambini e delle bambine, in particolare sulle malattie rare, facendo in modo che i piccoli e le loro famiglie si sentano parte della comunità. Conoscere le malattie aiuta a “normalizzarle”, ad avvicinarsi e a dialogare. La fiaba è uno strumento simbolico potente, capace di parlare all’inconscio delle persone anche trattando tematiche delicate.

Si cominicia mercoledì 3 dicembre alle ore 18.00 in sala Degan a Pordenone con l’incontro “Quando i bambini sono tristi o depressi cosa fare?”. Dopo i saluti istituzionali dell’assessora ai Servizi sociali del Comune Guglielmina Cucci, e di Rita Pasini, Presidente dell’associazione Agape, verrà presentata la fiaba “Escape Sofia…fuori dal tunnel” (ed. Astragalo) di Daniela Dose. Si tratta di una fiaba che tocca in modo molto delicato la tematica della tristezza e della depressione che possono insorgere nei bambini.

Nella fiaba si immagina una situazione di separazione che crea nel protagonista il desiderio di rinchiudersi in sé stesso. Sarà la nuova sorellina ad aiutare il piccolo a uscire…dal tunnel. La storia è rafforzata dalle splendide immagini della illustratrice argentina Alejandra Giordano, che giocano sui toni chiari e scuri del colore, e sulla raffigurazione finale di un tunnel che si apre.

Accanto alla presentazione dell’albo illustrato ci sarà l’intervento di una esperta, la dott.ssa Valentina Martin, psicologa, che parlerà di “Come aiutare i bambini e le bambine quando sentono la tristezza?”. Dopo il covid sono aumentati in modo esponenziale i casi di piccoli che accusano tristezza e depressione. Parlarne puo’ offrire strumenti per conoscere la realtà che potrebbero vivere i nostri figli. Modera Loredana Schembri.

Il secondo incontro è previsto per mercoledì 10 dicembre alle ore 18.00 in sala Degan, Pordenone. Si parlerà di “La fiaba e i disturbi del comportamento alimentare”. Dopo i saluti istituzionali dell’assessora Gugliemina Cucci, e di Orietta Dal Dan, Presidente associazione ADAO, verrà presentata la fiaba “Fox la volpe” (ed. Orto della cultura), scritta e illustrata dalle ragazze ricoverate al Centro alimentare e Pediatria dell’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone.

La fiaba è stata scritta da venti ragazze che si sono avvicendate. Alcune ricoverate per uno o due mesi, altre anche otto mesi. La prima fase del Progetto di scrittura creativa ha visto la lettura di albi illustrati e la condivisione delle emozioni e delle riflessioni, poi da settembre 2024 è iniziata la scrittura del testo, la creazione dei personaggi, del luogo-scena, delle avventure e della risoluzione.

Il progetto è terminato a maggio 2025. E’ stato coordinato da Daniela Dose, scrittrice e docente, nell’ambito del progetto “Matilda mi racconti una storia?”. Hanno collaborato Lorena Franco e Marilisa Zago, volontarie lettrici, e Chiara Del Fre, educatrice del Centro alimentare.

Seguirà l’ intervento di Dusy Marcolin, Presidente dell’associazione Petit Port, che ha sostenuto economicamente il progetto, e Presidente della Commissione regionale Pari opportunità.

Daniela Dose interverrà su “Come nasce una fiaba con le ragazze del Centro alimentare”. Roberto Dall’Amico, Primario della Pediatria di Pordenone parlerà di “Come riconoscere i disturbi del comportamento alimentare”.

Modera il dott. Gianluigi Luxardi, psicologo e psicoterapeuta, al Centro alimentare di Pordenone.