Al Palazzo del Fumetto, dal 3, la mostra di Melarancia

PORDENONE – S’inaugura sabato 3 maggio la nona edizione della rassegna fiabaliberatutti! dal titolo Un gioco tira l’altro a cura di cooperativa Melarancia Un posto per giocare in collaborazione con il Palazzo del Fumetto nelle sale espositive di Villa Galvani.

Due gli eventi organizzati per l’inaugurazione, sabato 3 maggio alle 17 al Parco Galvani: “Giochiamo con la Land Art” e “La tribù che legge”, un progetto di “Su e giù per le storie”.

In concomitanza, si aprirà nelle sale espositive del Palazzo del Fumetto la mostra d’Illustrazione dedicata al gioco e nata da una selezione delle opere della 42^ edizione della Mostra Le Immagini della Fantasia.

Il filo conduttore di tutte le azioni della kermesse di quest’anno è il tema del gioco, strumento fondamentale di bambini e bambine per esplorare e conoscere il mondo. La rosa di attività correlate, dalla mostra d’illustrazione, alle visite didattiche e ludiche, al concorso, alle proposte laboratoriali dedicate alle classi e alle famiglie, alle Giornate della Pedagogia, permettono di addentrarsi attivamente nel tema sotto molteplici punti di vista e con diverse modalità.

Installazioni dotate di dispositivi digitali e ludici scandiscono inoltre il percorso espositivo, contribuendo a rendere l’esperienza di visita interattiva, inclusiva e fruibile da tutti e tutte.

La mostra di illustrazione per l’Infanzia

Il percorso espositivo presenta opere di artisti internazionali, tra cui le delicate immagini dell’ospite d’onore Narges Mohammadi, selezionate da Le Immagini della Fantasia 42° della Fondazione Štěpán Zavřel, curatela di Gabriel Pacheco, che vedono il gioco come esperienza di libertà, spazio da esplorare e conservare dentro di sé.

La mostra è ospitata negli spazi espositivi di Villa Galvani del Palazzo del Fumetto e l’allestimento della mostra (posizionamento delle opere, distribuzione degli spazi, linguaggi esplicativi, guide appositamente formate) è interamente pensato per essere fruito prima di tutto da un pubblico di bambine e bambini, che avranno anche la possibilità di costruire il loro personalissimo gioco. Inoltre, l’approccio multisensoriale, accessibile e inclusivo realizzato con l’apporto e il supporto di figure esperte, rende l’esperienza della mostra egualitaria e fruibile da tutti e tutte.

Lungo il percorso è organizzato un itinerario di lettura tattile di una selezione di opere curato da Marcella Basso, che accompagna il visitatore a esplorare sensazioni ed emozioni uniche non solo attraverso gli occhi.

Attività didattiche

Sempre nel Palazzo del Fumetto si terranno le proposte per la Scuola dell’Infanzia e Primaria. Il pacchetto comprende una visita ludico-didattica della mostra e un laboratorio creativo centrato sulla tematica annuale. La connessione tra illustrazioni e attività permette di esplorare la realtà, creare nuove relazioni, attribuire nuovi significati, inventare, sognare, ricordare, immaginare. Il tutto mediante l’esplorazione e l’utilizzo di varie tecniche artistiche, artigianali, digitali e di riciclo.

Pomeriggi creativi.

Alcuni pomeriggi sono dedicati ai laboratori per le famiglie, collegati alle illustrazioni in mostra e alla tematica annuale. Attraverso l’utilizzo di materiali e tecniche diversi, facendosi ispirare dalle illustrazioni del percorso espositivo e dalle storie appena ascoltate, i bambini e le bambine avranno la possibilità di scavare nel loro immaginifico per far emergere la forma delle loro invenzioni. Inoltre, durante i laboratori esperienziali Indovinachi? viene loro offerta l’occasione di entrare in contatto con varie realtà ricreative, artigianali e associative del territorio, attraverso la voce e i racconti di chi ne fa parte.

Concorso per le Scuole dell’Infanzia e Primarie Mastri Geppetti

Costruzione di un’opera collettiva a tecnica libera.

Unico vincolo: utilizzare solo due materiali di riciclo per dare forma a un gioco o giocattolo ideato attraverso la fantasia e creatività del gruppo classe. Tutte le opere presentate rimarranno in esposizione durante il mese di rassegna, in uno spazio dedicato all’interno della mostra alle invenzioni dei bambini e delle bambine delle classi coivolte. Le opere verranno votate dai visitatori della mostra d’illustrazione. In palio buoni d’acquisto in cancelleria e libri, per un totale di 300€.

Giornate della Pedagogia

Le Giornate della Pedagogia, altro corposo momento della rassegna, riconosciute MIUR a livello nazionale, nascono da un processo di co-progettazione tra educatrici e insegnanti e sono dedicate soprattutto a professionisti/e dell’educazione.

Arricchiscono la kermesse con incontri formativi di carattere culturale, educativo-pedagogico e socio-antropologico, indagando il tema del gioco quale strumento fondamentale per lo sviluppo sano ed equilibrato del bambino dal punto di vista sociale, culturale, cognitivo.

Tutte le attività si svolgono al Palazzo del Fumetto. La rassegna fiabaliberatutti! gode del sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, il partenariato del Comune di Pordenone e la collaborazione della Fondazione Štěpán Zavřel di Sarmede (TV).