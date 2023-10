Al via 33° Concorso Internazionale “Città di Porcia” trombone

PORDENONE – Al via il 33° Concorso Internazionale “Città di Porcia” lunedì 30 ottobre 2023 al Ridotto del Teatro Verdi Pordenone con la prima delle quattro prove che porteranno alla proclamazione del vincitore durante il concerto finale con orchestra di sabato 4 novembre.

La fase eliminatoria del Concorso, quest’anno dedicato al trombone, si avvierà lunedì 30 ottobre (ore 9.30-12.30, 14.30-18.30) e proseguirà martedì 31 ottobre (ore 9.30-12.30) per consentire alla giuria tecnica di ascoltare i 60 giovani concorrenti provenienti da tutto il mondo. Oltre che da Francia, Italia, Spagna, Paesi Bassi e Ungheria, i giovani trombonisti raggiungeranno Pordenone dalla Cina, Colombia, Giappone, Islanda, Taiwan, Corea e Venezuela per svolgere le prove del Concorso.

Durante la prova eliminatoria i concorrenti si sfideranno con due brani d’obbligo: Aria et Polonaise del compositore belga Joseph Jongen e Cavatine pour trombone et piano del compositore francese Camille Saint-Saëns.

La giuria tecnica sarà formata da musicisti e docenti di fama internazionale, selezionati tra le personalità più rappresentative delle diverse scuole strumentali e nazionalità. Sette commissari, compreso il Presidente Andrea Bandini (Italia), che rispondono al nome di Michel Bequet (Francia), Indalecio Bonet Manrique (Spagna), Jonas Bylund (Svezia), Fabrice Millischer (Francia), Daniele Morandini (Italia) e Helen Vollam (Gran Bretagna).

Con un montepremi che ammonta a un totale di € 21.100,00, il Concorso si conferma trampolino di lancio per i giovani musicisti e piattaforma ideale per far emergere nuovi talenti e futuri solisti, così come testimonia l’attività di tutti i vincitori delle passate edizioni del Concorso “Città di Porcia”, attualmente solisti o prime parti in importanti orchestre.

INFORMAZIONI

La fase eliminatoria si terrà al Ridotto del Teatro Verdi di Pordenone, prova aperta al pubblico, lunedì 30 ottobre (ore 9.30-12.30, 14.30-18.30) e proseguirà anche martedì 31 ottobre (ore 9.30-12.30).

Per informazioni, Associazione “Salvandor Gandino” tel: 0434 590356.