Alloggi per studenti: abbattimento Ilia per gli immobili dati in affitto

PORDENONE – È stato firmato il protocollo d’intesa che agevolerà sia gli studenti universitari che quelli di ITS Academy, non residenti nel Comune di Pordenone ma che scelgono di venire a studiare in città, a reperire un alloggio in affitto.

Questa intesa triennale è stata siglata tra il Comune, il Consorzio Universitario di Pordenone e le organizzazioni di categoria che rappresentano la proprietà immobiliare-edilizia e gli inquilini, quali CONFEDILIZIA, SUNIA, CONFAPPI Treviso, FIAIP (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali), FIMAA (Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari), UPPI, UIL, ASPPI Pordenone/Treviso e SICET FVG.

Grazie a questo protocollo d’intesa, a decorrere dal 1° gennaio 2024 l’aliquota ILIA (Imposta Locale Immobiliare Autonoma, ex IMU) applicata agli immobili dati in locazione agli studenti del Consorzio Universitario o di ITS Academy subirà l’abbattimento di circa il 50% dell’aliquota ordinaria, se applicata a contratti di locazione a canone concordato. Al restante importo sarà applicato l’abbattimento di un ulteriore 25%, per effetto della riduzione riconosciuta a livello statale.

Con questa misura si intende rivitalizzare la città e il suo mercato immobiliare, incentivando i proprietari di appartamenti e locali attualmente sfitti a concedere in locazione tali spazi agli studenti. Parallelamente, la domanda crescente di questi ultimi potrebbe trovare risposta con maggiore facilità, anche in vista del nuovo anno accademico e della prossima istituzione di nuovi corsi di Laurea.

I proprietari che desiderano usufruire della riduzione ILIA dovranno presentare la copia del contratto con gli allegati che attestino la scelta di affittare a studenti, la dichiarazione ILIA/IMU attestante la locazione a studenti e, nel caso di canone concordato, l’attestazione di conformità del contratto resa da una delle associazioni di categoria firmatarie.

Gli interessati possono rivolgersi ai referenti appartenenti alle diverse organizzazioni di categoria che hanno aderito all’iniziativa, che si metteranno a disposizione anche per fornire informazioni di carattere generale sull’iniziativa e indicazioni utili per la stipula del contratto.