Arriva “Doppio punto”, nuovo talk show su web e tv. Collaborazione con Pordenoneoggi

PORDENONE – Il panorama della informazione regionale si amplia: da questa settimana, infatti, parte un podcast dedicato ai fatti di attualità analizzati da due giornalisti, volti noti del Friuli Venezia Giulia, con una trasmissione video diffusa su alcune piattaforme web e, presto, anche su una emittente televisiva regionale. Si chiama “Doppio punto” e la conducono Alberto Rossi e Alessandro Rinaldini. Un doppio punto di vista sui fatti del momento che interessano un vasto pubblico: dall’attualità, alla politica, al costume alla società, passando per argomenti quali i giovani e il loro futuro, la sanità, l’economia, il lavoro, la cultura e tanto altro.

“Abbiamo voluto dare un taglio nuovo e più dinamico rispetto ai tanti talk-show che vengono proposti in tv – dicono Rossi e Rinaldini -. In pochi minuti, analizziamo ciò che accade nella società con punti di vista a volte diversi ma che possono offrire spunti di riflessione e dibattito”. Nelle trasmissioni, che sono registrate negli studi televisivi di “Web-Tv-FVG-Pordenone” dell’editore Alberto Vagaggini, sono previsti ospiti in studio e da remoto con collegamenti video con direttori di giornali, analisti, esperti, scrittori, economisti.

“Doppio punto” vuole essere un appuntamento fresco, veloce, ma nello stesso tempo esaustivo, moderno che vuole intercettare un pubblico di ogni età, abituato a frequentare la rete e i “social”, dicono i due ideatori e curatori del format. “Oggi si è abituati a velocizzare il tempo dedicato all’informazione e la rete offre varie possibilità di ascolto, dalla casa all’auto.

Il futuro è già online – precisano Rossi e Rinaldini – ed è per questo che il nostro podcast è visibile sul canale YouTube di Web-Tv-FVG-Pordenone ogni martedì e giovedì a partire dalle ore 14 e, con la stessa cadenza settimanale, anche sui siti di informazione e le pagine social di Pordenoneoggi e sulle piattaforme webradio della pordenonese Wideline Radio seguita in tutta Italia. A breve poi il format potrebbe sbarcare come rubrica su una emittente televisiva regionale seguitissima.

“Doppio punto” uscirà anche in edizioni speciali su tematiche di particolare attualità. Alberto Rossi è stato editore e direttore di Media24 emittente tv diffusa fra Veneto e Friuli Venezia Giulia, mentre Alessandro Rinaldini è da anni attivo nel giornalismo nazionale e locale di carta stampata, tv e radio.

WebtvFvg Pordenone collaborerà con Pordenoneoggi che ospiterà, da domani 17 febbraio sulla sua pagina Facebook, la prima puntata della trasmissione video “Doppio punto”.