Ascom: corsi professionali, iscrizioni aperte

PORDENONE – Inizierà lunedì 18 settembre, all’Ascom-Confcommercio di Pordenone, il corso professionale abilitante “SAB (ex REC)” per la gestione in proprio di bar e ristoranti e commercio di prodotti alimentari. Il corso è utile per l’ottenimento dell’attestato di frequenza valido a tutti gli effetti di legge per poter accedere all’esame abilitante presso la Camera di Commercio.

Al via da ottobre anche i corsi abilitanti per Amministratori di Condominio, Agenti d’Affari in Mediazione-Agenti immobiliari e Agenti di Commercio.

I corsi si svolgono in orario serale e sono organizzati da Terziaria, Centro di Assistenza Tecnica alle Imprese del Terziario di Confcommercio Imprese per l’Italia di Pordenone autorizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e certificato qualità ISO 9001:2015 per le attività di formazione e consulenza alle imprese.

Informazioni aggiornate possono essere trovate sulla pagina Facebook Terziaria srl – Cat, Instagram terziaria.srl, e sul sito www.ascom.pn.it.

Gli interessati possono altresì rivolgersi alla segreteria corsi presso la struttura associativa (tel. 0434.549465 / 549419).