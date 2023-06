Atap riorganizza il servizio urbano a Pordenone

PORDENONE – È stato presentato da ATAP il piano di riorganizzazione del servizio urbano a Pordenone, 13 nuove linee autobus che saranno attivate a partire da lunedì 12 giugno, con l’entrata in vigore dell’orario estivo.

Sono intervenuti alla presentazione il presidente di ATAP Narciso Gaspardo, il direttore d’esercizio Luca Piasentier, il sindaco Alessandro Ciriani e l’assessore all’urbanistica e mobilità Lidia Diomede.

​

Secondo gli obiettivi del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile, una delle componenti che ha maggiore necessità di recuperare velocità di esercizio è quella del trasporto pubblico, che deve disporre di percorsi scorrevoli e veloci, “diretti” e a bassa tortuosità.

Attualmente si rilevano numerosi itinerari poco appetibili, oltre ai poli scolastici e sanitari, e sono necessari dei poli di interscambio con le linee extraurbane al servizio dei Comuni confinanti.

Pertanto il nuovo assetto del servizio di trasporto pubblico urbano viene proposto dal PUMS adottando uno schema “a raggiera”, contro quello diametrale precedentemente in uso, che colleghi il centro con la periferia, garantendo la brevità dei tempi di viaggio, e guadagnando il favore degli utenti.

​

Spiega il direttore d’esercizio Piasentier: «Da un’analisi completa che ha incrociato migliaia di dati, è stato possibile determinare che il trasporto pubblico su scale locale non viene sfruttato per quanto potrebbe. Solo il 18% degli autobus viene riempito, con uno spreco enorme di servizio offerto. A parte quattro linee delle esistenti, che registrano l’85% del totale degli utenti, tutte le altre non sono praticamente utilizzate, correndo a vuoto.

Ecco il perché di questa riorganizzazione: offrire un servizio più efficiente e rispondente alle reali necessità, per fare in modo che aumenti la platea dei fruitori».

​

Attualmente il passaggio da 10 a 13 linee feriali consentirà agli utenti di spostarsi in 15’ dalla periferia al centro di Pordenone, attraverso dei collegamenti più rapidi ed efficaci. Le fermate degli autobus alla stazione ferroviaria saranno previste ai minuti 27 e 57 di ogni ora, per consentire per ottimizzare gli interscambi con i treni in partenza e arrivo da/per Udine e Venezia, e consentire agli utenti di poterne usufruire.

Inoltre, nuovi collegamenti tra via Udine e il quartiere di Borgo Meduna, l’ospedale civile e la stazione ferroviaria; tra il centro città e l’ospedale civile, servendo la zona commerciale del supermercato Cadoro di viale Venezia; tra il quartiere di Torre e del Pasch, il Centro Commerciale Meduna e la stazione ferroviaria; tra la zona industriale di Cordenons, via Chiavornicco, la stazione ferroviaria, il quartiere di Torre, del Pasch e il Centro Meduna; tra Porcia (a nord della SS13) e la stazione ferroviaria; tra le zone di Porcia via Roma, via Vallada, via Zuccolo, il quartiere di Rorai e la stazione ferroviaria con collegamenti ogni 30’.

Il quartiere di Largo Cervignano sarà collegato con Porcia e Pordenone, e verrà creata una nuova fermata in corrispondenza dell’ascensore sul sovrapassaggio ferroviario di via della Ferriera.

Ogni 30’ un autobus metterà in collegamento il quartiere di Vallenoncello e San Gregorio col centro città o l’università col Centro Meduna e con la stazione. Infine una linea metterà in comunicazione Cordenons direttamente con la cittadella della salute e la nuova fermata di viale Rotto. Non verranno più utilizzate piazzale Ellero, viale Trento, via De Paoli e Corso Garibaldi.

Su via Santa Caterina non ci sarà più una fermata, ma vi transiterà solamente la linea R, che manterrà l’attuale fermata in Piazza Risorgimento (fontana). In alternativa sarà possibile utilizzare le fermate di viale Marconi 67, viale Dante 19 e via Borgo Sant’Antonio. Queste scelte sono state dettate dal fatto che la configurazione di quelle strade non consentiva un servizio efficiente di trasporto pubblico, pertanto si restituiscono delle aree del centro ai cittadini.

​«Il Comune di Pordenone ama le sfide importanti – afferma l’assessore Diomede -. L’autobus vuole essere un’alternativa concreta all’auto, soprattutto nel nome di una scelta ecologica e per contribuire ad una Pordenone più vivibile e meno soffocata dal traffico.

I tempi di percorrenza e di attesa dei bus sono stati ridotti, in accordo con gli orari dei treni in arrivo e partenza dalla stazione. Questa riorganizzazione avrà bisogno di un periodo di sperimentazione di un anno, in cui il servizio sarà perfettibile. Tutti i cittadini potranno scrivere idee, suggerimenti e richieste a [email protected] ».

​Dichiara il sindaco Ciriani: «Questa importante riorganizzazione del trasporto pubblico corona un ragionamento che stavamo facendo già da diversi anni, sentendo l’esigenza di passare da un sistema diametrale del trasporto pubblico cittadino, a radiale. Si intende quindi aumentare il tasso di occupazione degli autobus arrivando a 10.000 passeggeri al giorno, il 40% in più di quelli attuali, rendendo più rapido, comodo ed efficace il raggiungimento dei punti strategici della città».

​

In seguito all’avvio di questo nuovo servizio, ATAP procederà a monitorare e valutare le eventuali criticità, ad avviare il servizio scolastico per l’anno 2023/2024 e, con l’inizio del 2024 ad inserire nella flotta esistente anche degli autobus a gas liquefatto (LNG) ed elettrici (BEV). Una Beck’s Map sarà esposta in tutte le fermate con pensilina e mostrerà chiaramente la mappa cittadina del servizio feriale, con i nomi delle fermate, sullo stile di quelle presenti nelle metropolitane delle grandi città.

​Questi i percorsi delle 13 nuove linee feriali:

LINEA R CC Meduna – via Udine – B.go Meduna – Ospedale Civile – Pordenone – Casa di Cura San Giorgio – Villanova

LINEA R/ Cadoro – Ospedale Civile – Pordenone

LINEA 2 CC Meduna – Pasch – Torre – via Revedole – Pordenone

LINEA 3 Roveredo – Via San Quirino – Pordenone

LINEA 4 Cordenons – via Maestra – via Interna – Pordenone

LINEA 4/ Sant’Antonio – Porcia – Pordenone

LINEA 5 Cordenons – via Sclavons – Pordenone

LINEA 5/ Sant’Antonio – viale Venezia – via del Troi – Pordenone

LINEA 6 Porcia via Vietti – Rorai Grande – Pordenone

LINEA 7 Vallenoncello – San Gregorio – Via Mestre – Pordenone

LINEA 8 Torre – viale Libertà – Pordenone – Largo Cervignano

LINEA 9 Cordenons – via Sclavons – Cittadella della Salute

LINEA U CC Meduna – Università – B.go Meduna – Pordenone

​Di seguito i link al sito TPL con le informazioni sulla riorganizzazione del servizio:

https://tplfvg.it/it/news-e-aggiornamenti/news/2023/6/5/pordenone-riorganizzazione-del-servizio-urbano-dal-12-giugno/

https://tplfvg.it/it/il-viaggio/riorganizzazione-servizio-urbano-pordenone-dal-12-giugno-2023/

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/it.tplfvg.media/media/documents/20230530_ATAP_mappa_ESE.pdf

https://tplfvg.it/it/il-viaggio/servizi-e-orari/