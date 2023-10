Attenzione maltempo, rischio esondazione Noncello e Meduna

PORDENONE – L’allerta meteo arancio della Protezione civile regionale diramato ieri, 30 ottobre, nelle prossime ore potrebbe evolvere in allerta rosso. Il livello dei fiumi Meduna e Noncello si sta innalzando, quindi è necessaria la massima attenzione, soprattutto per i residenti delle zone alluvionabili di Villanova, Vallenoncello e parte del centro, i quali sono invitati ad adottare le abituali misure precauzionale del caso.

Alle 13:00 di oggi si è riunito il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), nucleo di crisi di supporto al sindaco e all’assessore delegato per il superamento delle emergenze di protezione civile. In attuazione del Piano comunale delle emergenze, il C.O.C. ha avviato una serie di interventi sul territorio e le attività di informazione alla popolazione.

Oltre ad avvisare direttamente gli abitanti delle zone più direttamente interessate da possibili disagi e rischio allagamenti, nel primo pomeriggio di oggi martedì 31 ottobre, come ormai consueto in queste circostanze, il comune ha inviato a tutta la cittadinanza un avviso telefonico in cui il sindaco, tramite messaggio registrato, informa i cittadini e li invita a prestare attenzione.

Per ora sono state disposte le seguenti chiusure:

– Parcheggio Marcolin – Chiuse le prime due file

– Parcheggio interrato Riviera del Pordenone – Chiuso

– Via Codafora – Predisposta per possibile chiusura

– Via S. Martiri Concordiesi – Predisposta per possibile chiusura

– Via Villanova di sotto – Chiusa

– Via G. Di Vittorio – Chiusa

– Via Frazione Villanova – Chiusa

– Via Levade – Chiusa

– Via Nuova di Corva – Chiuso tratto (civici dal 135 al 143)

– Via Zorutti – Chiusa

– Via Comugne – Chiusa

– Via del Bosco – Chiusa

Il numero telefonico della Protezione civile del Comune di Pordenone 0434 392290 è attivo fino alle 20:00 di oggi martedì 31 ottobre e verrà attivato h24 in caso di allerta rossa. Va utilizzato per solo per reali necessità e per segnalare criticità sul territorio pordenonese.

Per emergenze chiamare il numero unico 112.