Bando Affitti 2023: 615 domande ammesse al contributo

PORDENONE – Al termine della prima fase dell’istruttoria a carico del Servizio Sociale Comune di Pordenone sono risultate 615 le domande ammesse in Regione per il Bando Affitti 2023, riferito ai canoni pagati nel 2022, per un fabbisogno complessivo di € 1.756.480,13.

​

«Il Bando – afferma l’assessore alle politiche sociali Guglielmina Cucci – risponde pienamente alle maggiori criticità emergenti, in primis l’abitare, un tema per noi prioritario e sul quale si lavora in ottica preventiva. L’obiettivo primario è infatti quello di supportare e accompagnare le persone e i nuclei familiari nel mantenere la propria abitazione.

I dati raccolti evidenziano le criticità reddituali di una parte di popolazione, tanto che 459 delle domande ammesse presentano un ISEE inferiore a 10.000 €. Significativo è il fatto che più della metà dei nuclei familiari ammessi al contributo (352) sono famiglie monoreddito, ovvero che possono contare sul reddito di un solo componente.

Si tratta di condizioni che rendono sempre più difficile far fronte alle spese per la casa, in primis l’affitto, ed è proprio in questo ambito che interviene il bando. Si tratta di uno strumento calibrato sui mutamenti sociali e demografici in atto, che vendono aumentare la disgregazione e lo sfilacciamento delle reti sociali e familiari, andando a intervenire nelle aree di fragilità sociali ed economiche emergenti, tra anziani, famiglie molto numerose, monoparentali o monoreddito, giovani che faticano a essere autonomi e quindi anche a creare una propria famiglia. Ad emergere è anche la parcellizzazione dei nuclei parentali, con una condizione di solitudine, che va assolutamente monitorata».

​Su 615 domande, 176 (ovvero il 28,6 %) sono state presentate da persone singole; 171 da nuclei familiari numeroso (con 3 o più figli a carico); 103 da giovani under 35 (singoli o in coppia, 63 da persone anziane sole, 61 da nuclei con almeno un componente anziano; 50 da nuclei monoparentali, ovvero composti da un solo soggetto maggiorenne con uno o più figli minori. A fronte di tutte le maggiorazioni previste il contributo erogato per ciascuna domanda non potrà superare i 3100 €.

Potevano presentare domanda soggetti conduttori di alloggi sul mercato libero, che nel 2022 hanno dovuto far fronte a un canone molto elevato rispetto al proprio reddito, maggiorenni, residenti nel Comune di Pordenone nel momento di presentazione della domanda e residenti in Friuli Venezia Giulia da almeno 24 mesi continuativi.