Basket, un nervoso Sistema Pordenone cede al Ferrara in un Forum gremito

PORDENONE – Emozioni forti, tifo da brividi e tanta tensione: gara 1 della finale playoff tra Pordenone e Ferrara ha offerto tutto questo. A spuntarla, alla fine, è Ferrara, che espugna il PalaCrisafulli con il punteggio di 68-64 portandosi avanti 1-0 nella serie valida per la promozione in Serie B nazionale. Ma Pordenone esce tra gli applausi, dopo un ultimo quarto da batticuore che ha fatto tremare gli ospiti.

I primi tre quarti parlano chiaro: Ferrara si conferma squadra solida e ben organizzata, costruendo un vantaggio che tocca anche i 18 punti, grazie a un’ottima prova corale e alle giocate del play Riccardo Ballabio. I biancorossi, però, non mollano. Trascinati da un PalaCrisafulli gremito (quasi 2.500 spettatori) e dal cuore del capitano Bozzetto, nell’ultimo parziale risalgono dal -15 al -2, con i tifosi letteralmente in delirio. Quando mancano poco più di 30 secondi, l’impresa sembra possibile. Ma è una tripla di Solaroli a spegnere ogni speranza: 58-63, colpo del ko.

Se il tifo biancorosso merita applausi a scena aperta, altrettanto non si può dire del nervosismo che ha caratterizzato la parte centrale della partita. A metà terzo quarto, un contatto dubbio tra un giocatore ferrarese e coach Milli provoca momenti concitati: l’allenatore di Pordenone si accascia, si rialza furioso e viene espulso per proteste. Stessa sorte poco dopo per Aco Mandic, esasperato dal trattamento ricevuto in campo. Entrambi rischiano di saltare gara 2, in attesa delle decisioni del giudice sportivo.

Non è bastato il cuore, e non è bastata neppure la spinta del pubblico. Pordenone ha pagato a caro prezzo l’imprecisione al tiro da tre (2 su 23) e l’assenza di lucidità nei momenti chiave. Ma la reazione vista nell’ultimo quarto è un segnale forte: i ragazzi di coach Milli hanno dimostrato di avere grinta e carattere.

Ora, per restare in corsa, servirà un’impresa mercoledì 4 alla Bondi Arena di Ferrara. Solo vincendo fuori casa, Pordenone potrà riportare la serie al PalaCrisafulli per la decisiva gara 3, prevista per domenica 8 alle 18.