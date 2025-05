“Batticuore Platonico” a Pordenone, al Liceo Grigoletti

PORDENONE – Al Liceo Grigoletti di Pordenone è nato qualcosa di raro e prezioso: un laboratorio teatrale partecipato che ha coinvolto per settimane un interessantissimo gruppo eterogeneo e trasversale composto da nove partecipanti tra studenti, docenti e personale ATA, portando alla creazione di uno spettacolo originale ispirato al Simposio di Platone.

Lo spettacolo, intitolato “Batticuore Platonico”, è il frutto di un percorso laboratoriale guidato dalla regista Eleonora Pippo, figura di spicco nel panorama del teatro contemporaneo, nota per i suoi progetti ad alto tasso di coinvolgimento emotivo e sociale. A coadiuvare il percorso, la professoressa di filosofia Francesca Cadelli, che in duplex ha seguito l’approfondimento dei testi platonici, aiutando a radicare l’intero lavoro in una solida base teorica.

Il risultato è una performance intensa e sorprendente, dove i celebri discorsi sull’amore del Simposio diventano materia viva e personale, attraversata dalle esperienze, dalle emozioni e dalle riflessioni dei partecipanti. Nessuno di loro aveva precedenti esperienze teatrali, ma grazie all’approccio del teatro partecipato sono riusciti a trasformare la scena in uno spazio autentico e condiviso, in cui si intrecciano filosofia, biografia, narrazione e corpo.

Lo spettacolo andrà in scena all’interno degli spazi dell’Auditorium “A” del Grigoletti in via Interna a Pordenone Giovedì 29 maggio, ore 14:30 per la prova generale aperta al pubblico e Venerdì 30 maggio, ore 12:00 per lo spettacolo ufficiale entrambi a ingresso gratuito su prenotazione.