Cena di classe a 44 anni dal diploma, la storia della 5B IT Geometri

PORDENONE – A cena insieme, venerdì scorso, grazie all’organizzazione di 3 ex studentii che attraverso whatsapp e facebook si sono ritrovati a 49 anni dal primo giorno di scuola e 44 dal diploma: sono gli alunni della 5^ B del Geometri di Pordenone.

Si sono ritrovati in 20 (13 uomini e 7 donne), presso l’osteria de “L’O” in via Piave, perché 2 assenti per ferie, 2 per impegni e 1 ex alunna non trovata.

Un momento di emozione e nostalgia, quello vissuto dagli ex studenti della 5B del 1979 dell’Istituto Tecnico per Geometri, che si è data appuntamento a Pordenone all’Osteria dell’ “L’O” di via Piave per rivivere le sensazioni di tempo. Un’intesa e una complicità che, per gli ex compagni di classe, sono rimasti intatti malgrado lo scorrere inesorabile del tempo. “Rivederci dopo tanto tempo non ha significato solo rievocare numerosi momenti amarcord – hanno ricordato alcuni ex studenti -, ma riassaporarne insieme la spensieratezza, ora come allora. Come se il tempo si fosse fermato”

Era il 1974 quando per la prima volta varcarono la porta dell’ex Tribunale (oggi Biblioteca Multimediale) che avrebbero frequentato per cinque anni: una serata di belle emozioni, di ricordi e allegria. Questi “giovani saggi” sono diventati geometri, liberi professionisti, architetti, dirigenti pubblici e privati, medici, funzionari pubblici, imprenditori, ex amministratori, allenatori e qualcuno oggi pensionato.

“Una cena per ritrovarci di nuovo tutti insieme, a quarantaquattro anni esatti dal diploma. È stato emozionante e divertente. Questo ognuno di noi un po’ lo presentiva. Quello che nessuno di noi poteva immaginare invece è che una sera d’estate, avremmo ritrovato istantaneamente l’atmosfera di un tempo, quell’antica familiarità che sperimenta solo chi condivide nel quotidiano gli anni bollenti dell’adolescenza.

È stato come se ci fossimo salutati l’ultima volta qualche giorno prima per rivederci poche ore dopo, ritrovando all’istante quella sana, robusta follia che ieri come allora ci ha fatto perdonare reciprocamente i nostri pregi per poter ridere insieme dei nostri difetti: quelli sí che ci hanno reso sempre di gran lunga più interessanti, bizzarri e unici anche, ognuno nel suo genere. Scoprirci cambiati ma in fondo non poi cosí tanto. La gioia viscerale di stringerci e di sentirci ridere di gusto. Ci vuole scienza, ci vuol costanza, ad invecchiare senza maturità, insegna Guccini.

E noi, guardando ancora le nostre foto sorridiamo, ci sentiamo cosí bene. E se forse non abbiamo l’energia che in giorni lontani mosse la terra e il cielo, siamo ancora gli stessi, unica, uguale tempra di eroici cuori, indeboliti forse dal fato, ma con ancora la voglia di trovarsi, di divertirsi, ballare, viaggiare, sognare e, soprattutto di non cedere.

Ha un che di confortante la familiarità delle nostre voci, respirare di nuovo quell’aria lieve di unione leggiadra, nata un po’ a caso ad inizio adolescenza e cresciuta negli anni, superando valorosamente insieme ore ed ore di trigonometria, interminabili lezioni di tecnologia, costruzioni, storia, storia dell’arte, italiano, topografia, estimo ………. che ospitavano sonore prese in giro reciproche, suscitando sguardi d’intesa e irrefrenabili risate, impossibili da silenziare. L’ironia mordace ma mai cattiva. Crescere insieme anno dopo anno ….”

Alcuni passaggi avvenuti nel quinquennio scolastico che hanno forgiato – sotto la splendida regia della Preside Prof.ssa Teresina Degan (Preside dall’anno scolastico 1972/1973 e fino al 1990/1991, nota ai pordenonesi quale “giovane sportiva, donna d’azione, partigiana, operaia, giurista e storica”) e di insegnanti come il prof. arch. Roman Pietro Beltrame, prof. Ing Walter Traccanelli, prof.ssa Luigia Antonello, prof.ssa Nelia Roncarati, prof. arch. Ugo Perut, – questa bella classe: nel 1974 il referendum abrogativo sul divorzio e la strage di piazza della Loggia, nel 1975 la legge sull’istituzione dei consultori familiari, il delitto Pasolini, viene fondata la Microsoft, finisce la guerra Vietnam, nel 1976 il terremoto e gli Eagles pubblicano “Hotel California”, nel 1977 Lucio Battisti canta Acqua chiara/ Si viaggiare, la prima uscita di guerre stellari, nasce Apple II , nel 1978 il sequestro Moro, la mafia uccide Peppino Impastato, Pertini Presidente della Repubblica, la legge sull’aborto, Wojtyla eletto Papa, nel 1979 un magnifico viaggio scolastico in Sicilia a chiusura di un percorso durato 5 anni.

Un po’ di nostalgia e tanta voglia di stare insieme per ricordare la bellezza della gioventù e i quei momenti che gli anni della scuola lasciano scolpiti nella memoria tra amicizie indissolubili e quelle ritrovate. Una bella serata che si ripeterà nel tempo per darsi nuovamente appuntamento tutti insieme molto presto affermano. Complimenti a questi eterni ragazzi che avranno pure visto passare il tempo all’anagrafe, ma mantengono vivo lo spirito della giovinezza e con la voglia di ritrovarsi presto per continuare a fare baldoria.