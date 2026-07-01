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Centro Commerciale Meduna celebra 50^ terremoto Friuli con mostra fotografica “Friuli 1976

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – A cinquant’anni dal terremoto che il 6 maggio 1976 colpì il Friuli, il Centro Commerciale Meduna propone un’importante iniziativa culturale e di memoria collettiva. Dal 6 al 24 luglio, lo Spazio Mostre ospiterà la mostra fotografica “Friuli 1976. La memoria del terremoto”, un’esposizione che ripercorre, attraverso immagini di grande impatto, i giorni della tragedia e della straordinaria rinascita di un territorio che seppe trasformare il dolore in esempio di forza e solidarietà.

L’esposizione, curata da Massimo Gasparotto e Alfredo Caso, raccoglie fotografie storiche che raccontano i volti, i luoghi e i momenti simbolo di quei drammatici eventi. Accanto alle immagini trovano spazio anche le poesie di Eraldo Jus e Francesco Indrigo, che aggiungono una dimensione emotiva e riflessiva al percorso espositivo.

Le fotografie documentano la devastazione provocata dal sisma e soprattutto il coraggio delle persone, il lavoro instancabile dei soccorritori e la determinazione di una comunità che, unita, riuscì a ricostruire non solo case e paesi, ma anche il proprio futuro. Con questa iniziativa il Centro Commerciale Meduna conferma la volontà di essere un luogo di incontro, cultura e partecipazione, offrendo ai visitatori un’occasione per conoscere una pagina fondamentale della storia del Friuli e riflettere sul valore della memoria come patrimonio condiviso.

La mostra è rivolta a tutte le generazioni: a chi ha vissuto quei giorni e desidera conservarne il ricordo, ma anche ai più giovani, affinché possano comprendere quanto la solidarietà e il senso di comunità abbiano rappresentato gli elementi decisivi nella rinascita del territorio.

L’ingresso alla mostra è libero durante gli orari di apertura del Centro Commerciale.

Informazioni
Mostra fotografica: Friuli 1976. La memoria del terremoto
Quando: dal 6 al 24 luglio
Dove: Spazio Mostre, Centro Commerciale Meduna
Curatori: Massimo Gasparotto e Alfredo Caso
Con poesie di: Eraldo Jus e Francesco Indrigo
Ingresso: libero negli orari di apertura del centro commerciale.

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