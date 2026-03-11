15 C
Pordenone
mercoledì , 11 Marzo 2026
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Circolo Eureka, sala piena per Joyce raccontato da Camurri

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Sala gremita, ieri sera,10 marzo, alla Biblioteca civica, per il primo dei quattro «impossibili» di Fuorigioco 2026, la rassegna del Circolo Culturale Eureka dedicata ai grandi capolavori che spaventano prima ancora di essere aperti. Protagonisti Edoardo Camurri — scrittore, giornalista, volto della cultura in tv e radio — e Luigi Mascheroni, curatore della rassegna. Camurri ha raccontato i propri fallimenti iniziali da ragazzino con Joyce, la prima traduzione con l’apparato titanico di note.

Poi, al momento giusto, l’Ulisse è tornato a trovarlo — rivelandogli il suo segreto: bisogna smettere di cercare di capirlo. Solo rinunciando a decifrare, come siamo abituati, l’inestricabile labirinto joyciano, cambiando radicalmente il nostro approccio, si riesce finalmente ad abbandonarsi al flusso — che altro non è che la nostra vita, i nostri pensieri meschini e i nostri sentimenti sublimi, incarnati nel protagonista Leopold Bloom nella sua ordinaria giornata del 16 giugno 1904 a Dublino. «Joyce scrive per metterci più a nostro agio nell’universo», ha più volte spiegato Camurri “e ogni lettura è diversa dalla precedente”. La rassegna prosegue ogni martedì di marzo, alle 19:00, sempre alla sala Teresina Degan.

Il prossimo appuntamento, martedì 17 marzo, è da non perdere: si affronta La montagna magica di Thomas Mann con Luca Crescenzi, uno dei massimi esperti mondiali dell’autore tedesco e unico italiano ad aver ricevuto la medaglia della Thomas Mann-Gesellschaft di Lubecca per straordinari meriti scientifici. Seguiranno, il 24 marzo, i Cantos di Pound con Luca Gallesi, e il 31 marzo Moby Dick di Melville con il traduttore Ottavio Fatica. Ingresso libero.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Gianna Buongiorno, Marilena Brunetti, Lorenzo Cardin, Paola Dalle Molle, Antonietta Maria Di Paola, Gianluca Dall’Agnese, Piergiorgo Grizzo, Mirco Manzon, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Alessandro Rinaldini, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.