Circolo Stampa, 17a edizione del Premio Simona Cigana

PORDENONE – Per la 17a volta consecutiva il Premio Simona Cigana costituisce uno dei momenti più attesi per i giornalisti italiani. L’edizione attuale, aperta il 1° luglio 2025, si chiuderà il 30 giugno 2026 con la raccolta dei reportage inviati dai concorrenti e nel dicembre prossimo con la proclamazione e la premiazione dei vincitori.

ORGANIZZATORE. Come sempre, questo concorso giornalistico è promosso e organizzato dal Circolo della Stampa di Pordenone che l’ha ideato e lo ha dedicato alla memoria di Simona Cigana, la giovane giornalista avianese mancata prematuramente nel 2007. La continuità è garantita dal sostegno di sponsor e patrocinatori pubblici e privati. «Con questa iniziativa vogliamo dimostrare ancora una volta – puntualizza Pietro Angelillo, presidente del Circolo della stampa – la validità del nostro impegno molteplice per vari obiettivi, tra i quali, la difesa dell’informazione a sostegno della libertà, della democrazia e della pace; l’affermazione delle pari opportunità uomo-donna nel rispetto reciproco di genere e contro stereotipi e sopraffazioni; la cultura, la storia e i valori del Friuli Venezia Giulia, con particolare riferimento a Pordenone capitale italiana delle cultura».

FORMULA ORIGINARIA. In ogni edizione viene ribadita la formula originaria, unica nel suo genere con il focus sul Friuli Venezia Giulia come realtà complessiva o come singola componente territoriale oppure come parte del contesto nazionale e internazionale. I testi sono raggruppati in 5 Categorie concorsuali: Inchiesta, Sport, Artigianato, Lavoro, Aviano, Avianese.

In parallelo, sempre con attinenza al Friuli Venezia Giulia, viene confermata la sezione Fuori concorso, riservata a giornalisti autori di speciali reportage o di libri oppure a testate giornalistiche.

L’oggetto unico è la testimonianza di una realtà che merita l’attenzione sempre più frequente dei media locali e nazionali sul Friuli Venezia Giulia. Per questo motivo la presenza dei concorrenti è, come al solito, consistente.

LINEA STORICA. Si conferma dunque l’obiettivo storico di questo concorso che è uno dei più longevi del giornalismo italiano: 1) celebrare il ricordo di Simona Cigana giornalista emergente di Aviano (Pordenone) mancata in giovane età quando la sua vita era ormai ricca di impegni professionali nel settore dell’Informazione; 2) incentivare la corretta informazione giornalistica e l’impegno professionale dei giornalisti italiani, soprattutto quelli delle giovani generazioni; 3) rappresentare l’attualità del Friuli Venezia Giulia nel suo àmbito e/o nel contesto nazionale e internazionale.

LINGUA. I testi possono essere realizzati in lingua italiana o in una delle tre lingue minoritarie (friulano, sloveno, tedesco) tutelate dalla Regione a statuto speciale Friuli Venezia Giulia oppure in inglese o in francese sui media italiani all’estero.

ISCRIZIONE. L’iscrizione è gratuita. Va effettuata direttamente dai concorrenti entro il 10 luglio 2026 nelle modalità previste dal Regolamento. Sono ammessi anche i servizi indicati dai lettori, dai telespettatori e dai navigatori del web. Le segnalazioni vanno inviate alla Segreteria del concorso: [email protected]. Gli autori segnalati vengono informati dal Circolo della Stampa di Pordenone, ma sono liberi di decidere o meno la propria partecipazione.

BANDO REGOLAMENTO. È disponibile sul sito del Circolo della Stampa di Pordenone: www.stampa-pordenone.it, con richiami sui siti web dell’Ordine dei giornalisti (nazionale e del Friuli Venezia Giulia), della Fnsi, di Assostampa Friuli Venezia Giulia e di altri organismi di categoria; inoltre, su siti di sponsor, patrocinatori e sostenitori. Informazioni sul concorso possono essere reperite anche in Facebook e in altri Social network.