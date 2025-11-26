10.1 C
Civix Conference 2025, il 28 al Capitol dibattito su temi economia civile

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Civix APS, associazione di promozione sociale con sede a Pordenone impegnata nella diffusione dell’economia civile e dell’innovazione, organizza per venerdì 28 novembre 2025 una rassegna di incontri al Capitol di via G. Mazzini 60. L’appuntamento, dal titolo “Civix Conference”, porterà in città studiosi, imprenditori ed esperti di rilievo nazionale per riflettere sul ruolo dell’economia civile, sulle trasformazioni in atto e sulle nuove sfide che coinvolgono scuole, imprese, istituzioni e cittadini.

La giornata sarà articolata in tre momenti distinti, con l’obiettivo di raggiungere pubblici trasversali e favorire un dialogo ampio su temi come sostenibilità, innovazione, responsabilità sociale e futuro del lavoro.

Ospiti d’eccezione tra accademia, impresa e terzo settore

Tra i relatori spiccano nomi di primo piano della scena nazionale:
• Maurizio Sacconi, già Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

• Prof. Michele Dorigatti, co-fondatore della Scuola di Economia Civile e direttore della Fondazione Don Lorenzo Guetti.

• Prof. Stefano Zamagni, economista tra i massimi riferimenti internazionali dell’economia civile;

Accanto a loro, le testimonianze di professionisti e rappresentanti del territorio: Paolo Ganis (Vitesy), Edoardo Bit (Studio EBA), Andrea Fornasier (Polo Tecnologico Alto Adriatico), Alessandra Scroccaro (Università di Trento) e Massimo Ciacchi (Cooperativa Terra Fertile). Un insieme di competenze che offrirà uno sguardo concreto sulle buone pratiche di enti pubblici e privati e sull’importanza di nuove alleanze tra impresa e territorio.

“Un momento cruciale per ripensare il nostro modo di vivere e lavorare”

“Civix Conference nasce in un momento cruciale per la nostra società, in cui i cambiamenti economici e politici globali ci chiedono di ripensare il nostro modo di vivere e di partecipare alla vita pubblica”, commenta Amedeo Enna, presidente di Civix APS.

“L’obiettivo è dare visibilità a un paradigma economico e sociale già esistente — fondato su responsabilità civile, collaborazione e sostenibilità — affinché diventi riferimento condiviso per il benessere collettivo. Vogliamo offrire strumenti concreti e una visione comune a cittadini, istituzioni, imprese e operatori coinvolti in questo cambiamento”.

Il programma della giornata

Mattina (10:00 – 12:30) – Nuovo umanesimo ed economia civile
La sessione mattutina, dedicata a studenti e universitari, si aprirà con due Lectio Magistralis in videocollegamento:

• Prof. Michele Dorigatti, “Economia civile, un paradigma fondato sulla relazione, la reciprocità e la generatività”.

Maurizio Sacconi, “Intelligenza artificiale: libertà nel lavoro o dal lavoro?”, una riflessione sulle trasformazioni che l’AI sta imponendo al mondo professionale.

Pomeriggio (15:00 – 17:30)
1ª sessione – “Impresa, territorio e sostenibilità: nuove alleanze”
Tavola rotonda con imprenditori, tecnici ed esperti rivolta a enti, istituzioni, aziende e professionisti.

Interverranno:
• Paolo Ganis – Vitesy
• Edoardo Bit – Studio EBA
• Andrea Fornasier – Polo Tecnologico Alto Adriatico
• Alessandra Scroccaro – Università di Trento
• Massimo Ciacchi – Cooperativa Terra Fertile

2ª sessione – Intelligenza artificiale e lavoro
• Prof. Stefano Zamagni, “Coscienza artificiale e nuovi paradigmi: dal transumanesimo al neoumanesimo europeo”;

Partecipazione e prenotazioni

Gli incontri sono aperti gratuitamente al pubblico, con posti limitati. La prenotazione è obbligatoria per motivi organizzativi, scrivendo a [email protected]. Le sessioni mattutine e pomeridiane prevedono inoltre la partecipazione su invito di scuole, imprese e realtà del territorio.

