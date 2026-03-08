Coldiretti, A scuola di cibo sano: dalla fiera parte il manifesto per l’educazione alimentare

PORDENONE – Un’aula scolastica nel cuore della Fiera per insegnare ai più piccoli cosa significa mangiare bene. È da qui che Coldiretti rilancia l’educazione alimentare come strumento di prevenzione e cultura, con un manifesto che punta a portare nelle scuole prodotti locali e maggiore consapevolezza su ciò che arriva nel piatto.

Allo stand di Campagna Amica, nel padiglione 8 della Fiera, Coldiretti ha presentato il “Manifesto per l’educazione alimentare nelle scuole”, un impegno che nasce a livello nazionale ma che trova applicazione concreta anche nei territori.

L’obiettivo è affrontare un tema sempre più urgente: la salute dei più giovani e il rapporto tra alimentazione e benessere. «Vogliamo porre l’accento – ha affermato Antonio Bertolla, direttore Coldiretti Pordenone – su un problema sanitario legato all’obesità infantile e alle malattie croniche che si sviluppano in età adulta, ma che dipendono spesso da un’alimentazione sbagliata fin dall’infanzia».

Da qui la volontà di avviare un dialogo con le istituzioni locali per rafforzare l’educazione alimentare nelle scuole e favorire l’introduzione dei prodotti del territorio nelle mense scolastiche. «Stiamo ragionando con le istituzioni – ha aggiunto Bertolla – perché vorremmo portare i prodotti locali nelle mense scolastiche, introducendo allo stesso tempo un percorso strutturato di educazione alimentare».



Per rendere tangibile questo messaggio, nello spazio espositivo è stata allestita una vera e propria aula scolastica. Qui i visitatori possono osservare da vicino il confronto tra due modelli alimentari: da una parte i cibi processati e ultraformulati, dall’altra gli alimenti freschi, stagionali e provenienti dalla filiera corta.

L’iniziativa in fiera si inserisce in un percorso più ampio che Coldiretti e Campagna Amica stanno portando avanti sul territorio. Tra le esperienze già avviate c’è, ad esempio, il coinvolgimento delle scuole durante il festival Art&Food, dove le scolaresche vengono coinvolte in attività e momenti educativi dedicati alla conoscenza dei prodotti agricoli e delle corrette abitudini alimentari.

Un lavoro che punta a costruire, a partire dai banchi di scuola, una nuova cultura del cibo: più consapevole, legata al territorio e attenta alla salute.