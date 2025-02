Coldiretti Pordenone a Ortogiardino con le aziende di Campagna Amica

PORDENONE – La Coldiretti di Pordenone sarà presente a Ortogiardino che si svolgerà dal 1 al 9 marzo, presso il padiglione 8, con il mercato dei produttori di Campagna Amica Campagna Amica. Durante la manifestazione, saranno presenti undici aziende agricole del territorio che proporranno prodotti a chilometro zero.

Il presidente di Coldiretti, Matteo Zolin, ha sottolineato l’importanza di questo evento, definendolo un’opportunità per rafforzare il legame tra il mondo agricolo e i consumatori. “La fiera -ha affermato Zolin- rappresenta un’occasione per far conoscere le aziende agricole e i loro produttori, evidenziando il ruolo cruciale che i cittadini possono avere nella difesa dell’agroalimentare Made in Italy”.

A questo proposito per l’intero periodo della manifestazione Coldiretti raccoglierà le firme per una petizione per rendere obbligatoria l’indicazione in etichetta dell’origine della materia prima su tutti gli alimenti in commercio in Europa.

“Ortogardino -spiega il direttore di Coldiretti Antonio Bertolla- rappresenta bene il settore florovivaistico che è un comparto fondamentale per l’agricoltura e l’economia, ma sull’attività delle aziende pesa oggi la difficile situazione internazionale a cui si aggiunge l’aumento dei costi del +83% per i prodotti energetici e del +45% per i fertilizzanti rispetto al 2020. A questo si aggiunge -conclude Bertolla- le importazioni a basso costo dall’estero, dove non si rispettano le stesse regole in termini di utilizzo dei prodotti fitosanitari, ma anche di tutela dei diritti dei lavoratori e dell’ambiente”.

Durante la fiera, si terranno vari eventi, tra cui presentazioni delle aziende e degustazioni guidate. In particolare, il 7 marzo, in occasione della giornata internazionale della donna, si svolgerà un incontro dal titolo “Coltivare il rispetto: le donne del fare”.

Questo incontro, organizzato dalle donne di Coldiretti Pordenone, prevede un’introduzione della responsabile Francesca Muner e le testimonianze di quattro imprenditrici agricole, che illustreranno il processo di trasformazione del latte in formaggio, la preparazione di salumi e conserve e l’allevamento delle api per la produzione di miele. Al termine dell’incontro, sarà offerto un agriaperitivo in rosa.

Queste le aziende agricole con i prodotti presenti in fiera: Pavan, Cordenons (salumi); apicoltura Ornella, Zoppola (miele); Borgo Decimo, Azzano X (birra); caseificio Dalle Celant, Polcenigo (latticini); Sorgi, Azzano X (salumi); Domini, Sauris (confetture e succhi di piccoli frutti); azienda agricola Carpenedo, Cavasso Nuovo(cipolla rossa di Cavasso); Spiripau, Pocenia (spirulina bio); De Munari, San Vito al Tagliamento(arachidi e trasformati di mela bio; Bertin, Travesio (salumi); malga Polpazza, Clauzetto (formaggi di capra e pecora).