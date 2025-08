Con “Lavori in Corso 2025” Pordenone celebra il successo del primo ciclo

PORDENONE – Grande soddisfazione per il Comune di Pordenone. Si è infatti conclusa con un bilancio estremamente positivo la prima fase operativa di “Lavori in Corso 2025”, l’iniziativa strategica che ha visto i giovani protagonisti nella cura dell’ambiente urbano e nella crescita di nuove competenze.

​

Nel corso del mese di luglio, 54 ragazzi e ragazze tra i 16 e i 24 anni si sono dedicati con impegno alla pulizia e alla valorizzazione dei parchi, giardini e aiuole pubbliche della nostra città. Ogni partecipante ha messo a disposizione 40 ore del proprio tempo, imparando anche nozioni fondamentali sulla sicurezza, sul lavoro e sul nostro patrimonio verde. Per il loro prezioso contributo, hanno ricevuto un compenso grazie all’utilizzo dei Voucher “Presto”.

​

Per due settimane i giovani coinvolti hanno collaborato attivamente anche alla sistemazione del Parco San Valentino, contribuendo al suo ripristino dopo le rassegne musicali che lo hanno animato nel mese di luglio.

​«Desidero innanzitutto ringraziare questi giovani – esordisce il sindaco Alessandro Basso – i quali hanno dato un esempio a tutti i loro coetanei trasmettendo un messaggio di amore per la propria città. Se poi a questo si abbina la possibilità di apprendere nuove nozioni legate al mondo del lavoro e, soprattutto, del volontariato e del sostegno al prossimo ecco che il quadro è davvero completo. Iniziative simili consentono anche a noi amministratori di avvicinare i giovani ai sodalizi e alle attività di Pordenone creando le condizioni per garantire quel ricambio generazionale che è nostro compito favorire».

​

L’assessore alle politiche ambientali Mattia Tirelli ha espresso grande soddisfazione: «Siamo entusiasti di vedere i nostri giovani attivamente coinvolti nella cura della città e nell’acquisizione di nuove competenze. Questa iniziativa non solo migliora il nostro ambiente, ma rappresenta anche una concreta opportunità di lavoro, rafforzando la responsabilità civica, la partecipazione e avvicinando i giovani al mondo del terzo settore e del volontariato. Il lavoro dei ragazzi e delle ragazze coinvolte – conclude Tirelli – si integra perfettamente con l’iniziativa “Puliamo i quartieri”, che periodicamente è attiva nella cura del decoro urbano».

​

Il successo di questa fase è frutto di una preziosa collaborazione tra il Comune di Pordenone, GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali S.p.A., l’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con Ascaretto Coop. Soc. A R.L. Onlus e Another World Foundation ETS, e il CAI Sezione di Pordenone APS.

​Ma il progetto “Lavori in Corso 2025” non si conclude qui: l’obiettivo infatti è continuare ad investire nelle nuove generazioni per un futuro più sostenibile e partecipato.