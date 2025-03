Copagri Pordenone, soddisfazione per Pn Capitale Cultura

PORDENONE – Copagri Pordenone, la Confederazione produttori agricoli, esprime grande soddisfazione per la nomina di Pordenone a città Capitale italiana della cultura 2027.

“Da sempre – afferma il suo presidente Davide Vignandel – cultura ed agricoltura vanno di pari passo. Dietro a vino, barbatelle, zootecnica, florovivaismo ed enogastronomia in generale ci sono sostenibilità, tradizioni e storia. E, appunto, cultura. C’è un mondo imprenditoriale ed associativo che riesce ad abbinare tutto questo, in una sorta di trait d’union”.

La Confederazione di Pordenone, a questo proposito, è già al lavoro, coinvolgendo tutti i suoi associati, per arrivare pronta all’evento del 2027.

“Sarà un anno ricco di iniziative – anticipa Vignandel – che vedrà i produttori agricoli, da noi rappresentati, lavorare per offrire non soltanto a a Pordenone ma a tutto il Friuli Occidentale momenti significativi da poter condividere con i cittadini e i consumatori finali. Esaltando i prodotti della nostra terra, i processi lavorativi e quelli di trasformazione. Metteremo in campo le nostre competenze e la nostra professionalità, così da continuare a promuovere il binomio che esiste tra cultura ed agricoltura”.

“Iniziative mirate, rivolte a grandi e piccini, perché, mai come in questo momento di profonde rivoluzioni che interessano da vicino il nostro comparto, c’è la necessità di far comprendere come dietro ai prodotti che quotidianamente troviamo al supermercato piuttosto che al mercato ci sono sì lavoro ma anche e soprattutto cultura e tradizioni della nostra terra”, ha tenuto a precisare Vignandel.