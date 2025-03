Cucinare, Sara Papa il 9 marzo presenta “Buono, sano, naturale”

PORDENONE – Sara Papa, la signora che ha fatto mettere l’Italia con le mani in pasta, sarà presente domenica 9 marzo, dalle 16 alle 17.30, alla rassegna Cucinare, in un evento a cura del Circolo della Cultura e delle Arti di Pordenone.

Aprirà l’evento la presidente del Circolo Della Cultura e delle Arti Anna Tomasini, che poi passerà la parola alla presentatrice ufficiale, la giornalista Paola Dalle Molle che presenterà i due libri pluripremiati, Buono Sano Naturale – Ricette e consigli per il benessere e Lievito Madre Vivo – Un regalo di Madre Natura che usiamo da millenni, entrambi Gribaudo Editore. I libri saranno in vendita in apposito spazio per firmacopie, grazie alla presenza della Libreria Giunti al Punto di Pordenone.

Ci sarà la presenza di Lilt Pordenone perchè Carla Bruschelli che ha curato le parti tecniche e mediche di Buono Sano e Naturale è la presidente di Lilt Lazio e il libro contiene tantissimi suggerimenti, consigli e ricette per “mangiare per stare bene” un percorso creato e fatto da Lilt a Pordenone e per Lilt saranno presenti: Mirella Burel, Loretta Mazzega Sbovata e Paola Ortone.

Al termine della presentazione Sara preparerà un impasto speciale con il lievito madre le farine Petra del Mulino Quaglia e per concludere avremo il piacere di fare una piccola degustazione di un pane speciale abbinato all’olio dell’Oleificio dei Fiori frantoio a gestione familiare in provincia di Rieti e ad un vino speciale dell’Azienda Agricola Bessich di Roveredo in Piano.

Sara Papa, eletta personaggio dell’anno 2015 da “Italia a Tavola” è un’opinion Leader, docente, autrice per Feltrinelli/Gribaudo, conduttrice di programmi TV.