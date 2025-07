Da Pordenone a Portsmouth con il sogno di diventare astrofisiche

PORDENONE – Sono tornate con gli occhi pieni di meraviglia e un bagaglio di scoperte le due giovani protagoniste di un’esperienza straordinaria, Sara Raggiotto e Chiara Longo, la prima studentessa del liceo scientifico Grigoletti e la seconda del liceo Leopardi-Majorana di Pordenone. Entrambe hanno partecipato a una settimana di formazione nel prestigioso Institute of Cosmology and Gravitation dell’Università di Portsmouth (Uk), ospiti della professoressa Claudia Maraston, astrofisica pordenonese di fama internazionale, da anni ordinaria dell’ateneo britannico.

L’iniziativa nasce dal Premio Donna Major, istituito dal Soroptimist Club di Pordenone per valorizzare figure femminili d’eccellenza del territorio. Nel 2022 il riconoscimento era stato conferito proprio alla professoressa Maraston, che aveva scelto di destinare la somma ricevuta a favore delle nuove generazioni, creando una borsa di studio per uno stage.

Tra le quattro candidate, la commissione giudicatrice ha selezionato Sara Raggiotto come prima classificata. Il Soroptimist club ha poi deciso di offrire anche alla seconda classificata, Chiara Longo l’opportunità, grazie al progetto “Adottiamo una Stem” che promuove la presenza femminile in ambito scientifico.”Sostenere le ragazze che scelgono percorsi Stem è una delle nostre missioni – dichiara Stefania Garofalo, presidente del Soroptimist Club Pordenone – e grazie anche alla generosità della professoressa Maraston abbiamo potuto offrire a due giovani brillanti l’opportunità di vivere in prima persona il mondo della ricerca scientifica internazionale, per orientarle nella scelta di studi prima e professionale poi”.

Un’opportunità che ha lasciato un segno profondo in entrambe. “L’universo mi affascina da sempre – racconta Sara, che ha 18 anni e vive a Pordenone – e a Portsmouth ho potuto studiare e analizzare dati astrofisici reali, partecipare a conferenze e confrontarmi con ricercatori veri. È stata un’esperienza concreta, intensa, che ha rafforzato il mio desiderio di studiare fisica all’università e magari proseguire nella ricerca”. Sara ha anche trascorso un anno scolastico in Canada, esperienza che ha contribuito a rafforzare la sua apertura culturale e la determinazione.

Accanto a lei, Chiara Longo, 18 anni, di Codroipo, studentessa del liceo Leopardi-Majorana. “Ogni anno partecipo ai campionati di matematica e fisica, alle Olimpiadi scientifiche, e ho frequentato corsi avanzati e masterclass. Tuttavia, a Portsmouth ho visto per la prima volta come funziona davvero la ricerca: dai segnali luminosi delle stelle si ricavano informazioni fondamentali sull’universo. Un lavoro che richiede rigore, metodo e una buona dose di curiosità”. Chiara coltiva anche interessi nel campo della biomedicina, che approfondisce in un corso triennale a indirizzo scientifico.

La professoressa Maraston, figura di spicco nel panorama dell’astrofisica mondiale, ha voluto così creare un ponte tra il

talento giovanile e la scienza d’eccellenza, con un gesto concreto di restituzione al territorio. Il Soroptimist Club di Pordenone ha rinnovato il proprio impegno per l’empowerment femminile e la promozione delle discipline scientifiche tra le giovani donne.