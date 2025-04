Dieci anni di grande musica a Pordenone con la Gustav Mahler Jugendorchester

PORDENONE – La residenza pordenonese 2025 della GMJO è stata presentata nel corso di una conferenza stampa, presenti il presidente del Teatro Verdi Giovanni Lessio, il consulente musicale Alessandro Taverna, il sovrintendente della GMJO Alexander Meraviglia-Crivelli e il sindaco di Pordenone Alessandro Basso.

Il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Pordenone e la Gustav Mahler Jugendorchester festeggiano quest’anno un anniversario importante. Era infatti il 2015 quando la più celebrata orchestra giovanile al mondo si esibì per la prima volta al Verdi, diretta dal Herbert Blomstedt. Una serata memorabile che ha inaugurato la partnership tra il Teatro e la GMJO.

Dieci anni di attività orchestrale, di visione artistica e culturale: un traguardo importante per Pordenone, che celebra un decennio di collaborazione con la Gustav Mahler Jugendorchester, riconosciuta a livello internazionale per la sua eccellenza e per la capacità di avvicinare il grande pubblico – soprattutto i giovani – alla musica classica.

Grazie al lavoro del consulente artistico del Teatro Verdi Alessandro Taverna, che ha saputo unire passione e competenza e al sostegno costante della Regione Friuli Venezia Giulia, con l’allora consigliere regionale e oggi Sindaco di Pordenone Alessandro Basso, questo progetto ha trovato casa nella nostra città, diventando un simbolo di investimento concreto sulle nuove generazioni e sulla cultura.

In occasione della nomina di Pordenone a Capitale Italiana della Cultura 2027, l’Amministrazione comunale, su proposta del Sindaco Alessandro Basso, intende suggellare questo rapporto con un gesto simbolico e significativo: la consegna del Sigillo della Città alla Gustav Mahler Jugendorchester,

Il Sindaco Alessandro Basso: «Un riconoscimento che celebra un percorso fatto di impegno, arte e visione, ma che guarda anche al futuro: la Regione e il Comune confermano infatti la volontà di proseguire e rafforzare questa collaborazione, esempio virtuoso non solo in Italia – come ha sottolineato il Ministro Giuli in occasione della sua recente visita a Pordenone – ma anche in Austria, patria d’origine dell’Orchestra».

Il Sovraintendente della GMJO Alexander Meraviglia-Crivelli: «Pordenone si conferma città della musica, della gioventù e della cultura: una realtà che guarda avanti con cuore e cervello».

Nel 2025 i giovani musicisti saranno in residenza artistica al Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Pordenone dal 7 al 18 giugno e dal 7 al 18 agosto, guidati dal direttore assistente Christian Blex e da una folta schiera di tutor, rappresentanti delle maggiori compagini musicali europee, dai Berliner ai Wiener Philharmoniker.