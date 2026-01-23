8.8 C
Pordenone
venerdì , 23 Gennaio 2026
“Donne che pensano: il coraggio di rinascere nel romanzo-testimonianza di Silvana Dragutinovic”

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Un nuovo appuntamento della rassegna “Donne che pensano” porta a Pordenone una storia di forza e consapevolezza. Venerdì 23 gennaio alle ore 18, nella sala Degan della Biblioteca di Pordenone, si terrà l’incontro con l’autrice Silvana Dragutinovic, dedicato al suo libro BEE, un intenso romanzo–testimonianza sul coraggio di scegliere la vita nonostante tutto.

Accanto all’autrice interverrà Enzo Martines, mentre l’incontro sarà moderato da Cristina Savi, in un dialogo che promette di andare oltre la semplice presentazione letteraria per toccare temi profondi e attuali. BEE è infatti una storia vera: il racconto di una donna che ha lottato per cambiare il proprio destino, attraversando cadute e risalite, momenti di dolore e atti di ribellione, fino a trovare la forza di reinventarsi.

Promosso dal Circolo della Cultura e delle Arti di Pordenone in collaborazione con Quo Vadis, l’incontro si inserisce in un percorso di riflessione dedicato al pensiero femminile e alle voci che, attraverso la scrittura, sanno trasformare l’esperienza personale in testimonianza collettiva. Un’occasione per ascoltare una storia autentica e confrontarsi sul significato del coraggio, della libertà e della resilienza.

