Dono Vigili del Fuoco Pordenone a Fondazione Bambini e Autismo Onlus

PORDENONE – Si è tenuta il 31 Maggio, presso la caserma dei Vigili del fuoco di Pordenone la cerimonia di consegna di un assegno frutto delle vendite del calendario 2024 dei Vigili del Fuoco a Fondazione Bambini e Autismo. Erano presenti il Comandante della Caserma Daniele Mercuri, i rappresentanti dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco, dell’Associazione Vigili del Fuoco di Pordenone e dell’Associazione Vigili del Fuoco volontari del Friuli Venezia Giulia distaccamento di Sacile e il Direttore Generale di Fondazione Davide Del Duca.

Come è stato spiegato i Vigili del Fuoco di Pordenone volentieri si sono prestati a posare per il calendario per una iniziativa benefica arrivata all’undicesimo anno.

Il Comandante Mercuri nel suo intervento ha ricordato come i Vigili del Fuoco di Pordenone abbiano maturato una sensibilità intorno al tema del soccorso alle persone fragili che è un modello preso ad esempio a livello nazionale.

Il Direttore di Fondazione Del Duca ha ringraziato per la generosità dei vigili ricordando che il rapporto con questa importante istituzione risale ormai a molti anni fa ed ha generato nel tempo molte iniziative congiunte con lo scopo di formare i Vigili a relazionarsi, anche in situazioni difficili, con persone fragili che non sempre accettano di essere aiutate. Quello che è stato fatto a Pordenone dai Vigili del Fuoco e Fondazione ha fatto scuola a livello nazionale e internazionale e il vademecum per i soccorso delle persone con autismo in difficoltà è oggi adottato in molte realtà del Paese.

In ultimo il Direttore ha detto che le risorse donate, ben 8.000 Euro, saranno impiegate per ultimare il fabbricato che ospiterà l’Unità di Urgenza e Prevenzione per l’Autismo e la soprastante casa modello per il dopo di noi. La struttura che si sta ultimando, si è augurato il Direttore, potrà essere inaugurata a fine estate e tutti i donatori potranno vedere come l’organizzazione ha speso le risorse affidategli.