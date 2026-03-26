Ecocasa e PetShow Nordest nel weekend in Fiera

PORDENONE – Ecocasa, 16° Salone della ristrutturazione e risparmio energetico è in programma il 27-28-29 marzo 2026 nei padiglioni 7-8 e 9 della Fiera di Pordenone, ingresso gratuito per il pubblico dalla biglietteria nord, lato ferrovia. Quella in arrivo si preannuncia come un’edizione particolarmente ricca di Ecocasa grazie ad una crescita importante dell’area espositiva, un padiglione in più, e del numero degli espositori (+20%) rispetto al 2025.

I visitatori troveranno in fiera 98 aziende e tanti professionisti che potranno accompagnarli nei lavori di ristrutturazione o nuova costruzione dell’abitazione, dalla progettazione alla scelta dei materiali, degli impianti energetici e termici più adatti.

Molti i leader di settore presenti ad Ecocasa, costruttori e distributori di prodotti e servizi che spaziano in alcuni ambiti specifici dell’edilizia abitativa: dal fotovoltaico alle stufe a biomasse o ad accumulo, dalla bioedilizia ai rivestimenti e serramenti.

Doppio il target di riferimento del Salone che si rivolge sia a tutti coloro che hanno in programma investimenti dedicati alla casa, ristrutturazioni, modifica degli impianti e delle fonti di riscaldamento e pongono particolare attenzione al risparmio e alla salvaguardia dell’ambiente, sia ai professionisti del settore, progettisti artigiani, rivenditori di materiali edili, impresari, installatori, idraulici che trovano nella manifestazione un occasione di aggiornamento sulle novità del mercato.

Accanto a Pordenone Fiere due partner di spicco hanno contribuito alla 16^ edizione di Ecocasa. Conferma anche quest’anno la sua collaborazione Banca 360 FVG, main partner della manifestazione. L’istituto bancario è presente in fiera con uno stand in cui accoglierà i visitatori, illustrando i prodotti finanziari più adatti a sostenerli nelle spese legate alla casa.

Ritorna accanto a Pordenone Fiere la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che ha scelto ha scelto Ecocasa 2026 per ospitare un importante incontro in programma venerdì alle ore 15.30 nell’Arena Regione FVG del padiglione 8. “La Regione per l’abitare: guida ai contributi per efficientamento energetico e riqualificazione”, questo è il titolo del convegno che vuole spiegare come la Regione può accompagnare i cittadini, dall’acquisto alla riqualificazione, verso la casa del futuro, energeticamente efficiente, dal fotovoltaico al risparmio energetico.

Questo incontro sarà preceduto dall’evento inaugurale di Ecocasa in programma venerdì 27 marzo alle ore 15.00 sempre nell’arena Regione FVG al quale interverrà, tra gli altri, Cristina Amirante, Assessore Infrastrutture e Territorio della regione Friuli Venezia Giulia

«Ecocasa rappresenta per Pordenone Fiere un appuntamento consolidato e strategico, capace di intercettare un tema sempre più centrale e in continua evoluzione come quello dell’edilizia sostenibile. La crescita dell’edizione 2026 conferma l’interesse di aziende e pubblico verso soluzioni innovative per la casa, orientate al risparmio energetico e alla qualità dell’abitare.

La manifestazione si conferma quindi un punto di riferimento concreto per cittadini e professionisti, anche grazie alla presenza dell’amministrazione regionale che trova qui un’importante occasione per far conoscere al pubblico strumenti e finanziamenti dedicati al settore», afferma Renato Pujatti.

Durante la visita è possibile partecipare ad un ricco programma con più di 20 incontri che non solo possono dare risposte ai tanti quesiti di chi ha in programma lavori di ristrutturazione, la costruzione di una nuova abitazione, il cambiamento delle fonti energetiche con un occhio di attenzione al risparmio e all’ambiente ma offrono anche occasioni di aggiornamento professionale agli addetti ai lavori.

Al centro del dibattito tante soluzioni proposte dagli espositori e dai consulenti di Ecocasa che uniscono sostenibilità, prestazioni e benessere abitativo: dalla scelta dei materiali di costruzione, alle soluzioni integrate per l’ottimizzazione della gestione degli impianti a pompa di calore in abbinamento a sistemi fotovoltaici fino ai pannelli radianti a foglia che con il loro ridotto spessore e prestazioni possono essere usati a pavimento, parete, soffitto dando piena libertà progettuale.

Ci sono molti temi di interesse anche per aziende, comunità e amministrazioni pubbliche: i risparmi economici con l’utilizzo di una flotta aziendale di autovetture elettriche, i vantaggi per cittadini e quartieri con le comunità energetiche, la presentazione dell’ agrivoltaico con i suoi incentivi, fino al conto termico 3.0 come opportunità per associazioni, parrocchie e enti del terzo settore

Ecocasa, Fiera di Pordenone 27, 28, 29 marzo 2025 orario 10-19.

Ingresso gratuito con registrazione on line

www.ecocasa.pn